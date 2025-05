Prefeitura aplica 11.698 doses de vacinas neste sábado

Paula Paz





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos aplicou 11.698 doses de vacinas neste sábado (24), durante mais um Dia D de vacinação. Todas as 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve funcionaram excepcionalmente das 9h30 às 14h30, ampliando o acesso à imunização.

A ação teve como foco principal a vacina contra a gripe, agora disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Ao todo, foram aplicadas 9.349 doses da vacina contra a influenza e 2.349 doses de vacinas do calendário básico de imunização.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos imunizantes, especialmente para quem enfrenta dificuldades em comparecer às unidades durante a semana, por motivos de trabalho ou compromissos pessoais. O objetivo é garantir mais praticidade e promover o cuidado com a saúde de forma acessível para todos.

Famílias imunizadas

Família Lima aproveitou o sábado para se imunizar / Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A ação contou com a participação de muitas famílias. Carolina de Oliveira Guimarães Lima, de 41 anos, aproveitou o sábado para vacinar toda a família. A filha Cecília, de 7 anos, mostrou coragem. “Foi muito tranquilo, não chorei”, disse ela, ao lado da irmã Catarina, de 5 anos, e do pai, Celso Ricardo Lima.

Erick e a mãe Lúcia na UBS do Parque Industrial / Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Outro exemplo foi o pequeno Erick Kenji, de 10 anos, que compareceu com a mãe, Lúcia Rezende, de 39 anos, e o irmão Luiz Gustavo Vivente, de 5. “Eu já estou vacinado. Meu irmão e minha mãe também”, contou Erick, orgulhoso.

Novidade no atendimento

Para tornar o atendimento mais ágil e reduzir o tempo de espera, a Prefeitura implantou uma nova funcionalidade no telefone 156. Agora, ao ligar, o cidadão pode consultar qual UBS está com menor tempo de espera naquele momento e receber orientação sobre a unidade mais próxima com baixa demanda.

Essa medida objetiva oferecer mais comodidade aos usuários e contribuir para o melhor equilíbrio no fluxo de atendimento das unidades.

Campanha continua

A campanha de vacinação contra a gripe, iniciada antecipadamente em 1º de abril, segue de segunda a sexta-feira em 50 pontos espalhados pela cidade.

Estão disponíveis 45 unidades de atenção básica (40 UBSs e 5 USFs), com vacinação encerrando uma hora antes do fechamento das unidades. Além disso, o Colégio Tableau (Rua Claudino Pinto, 85-93, Centro) oferece doses para maiores de 18 anos, das 19h às 21h30. As Casas do Idoso seguem vacinando exclusivamente pessoas com mais de 60 anos.

Neste ano, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Saúde