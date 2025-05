Sorocaba teve VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa – Agência de Notícias

Fotos: Secid

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Coordenadoria do Idoso da Secretaria da Cidadania (Secid), e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) realizaram, na quinta-feira (22), a VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa, no salão do Rotary Club de Sorocaba. O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência na Equidade, Direitos e Participação”, o intuito do encontro foi tratar de propostas e estratégias que apontassem diretrizes sobre políticas públicas, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas da cidade.

A abertura oficial da Conferência Municipal contou com a presença da chefe de seção de Proteção Social Especial da Alta Complexidade da Secid, Taciana Lopes; da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Claudia Rosa; além do presidente da Câmara Municipal, vereador Luis Santos, que fez uma homenagem ao CMPI, e do vereador Caio de Oliveira.

Em seguida, o público pôde conferir a palestra “Desafios para implementação de políticas públicas à população idosa”, com o Dr. João Paulo da Silva Santana, coordenador do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Regional de Sorocaba da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Outra palestra ministrada foi “Sistema de Garantia de direitos da pessoa idosa – Realidade e Desafios”, com a assistente social Ana Paula Bertin.

Na sequência, os participantes, divididos em grupos, escolheram um dos cinco eixos para discutir: Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; e Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do estado brasileiro.

Dessas discussões, saíram propostas que foram apresentadas e votadas. Entre elas, estão: a melhoria na mobilidade urbana, a criação de um Centro de Referência em Saúde voltada à população idosa e a criação de um canal de denúncia com escuta ativa.

Também foram eleitos três Delegados que representarão Sorocaba na XVI Conferência Estadual da Pessoa Idosa, que ocorrerá de 17 a 21 de agosto. São eles: Mara Lucia Carpinete (Secretaria da Saúde de Sorocaba), Sonia Aparecida da Silva (Conselho Municipal da Pessoa Idosa) e Rosa Maria dos Santos (Chácara do Idoso).

O evento contou com apresentações culturais do Coral Cantadores da Terra e de Dança Cigana, ambos formados por integrantes da Chácara do Idoso. Mais informações sobre a VI Conferência Municipal da Pessoa Idosa podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6912 ou pelo e-mail: cmpisorocaba@gmail.com.