Intercentros de Natação será neste domingo na Casa do Jovem

A 2ª Etapa do Circuito Intercentros de Natação será realizada neste domingo (15) no Centro Esportivo Casa do Jovem, em São José dos Campos. Os eventos serão divididos em dois períodos: às 7h30 serão realizados os adultos, enquanto a partir das 13h50 serão as crianças.

O evento tem como objetivo promover a prática da natação nas escolinhas públicas da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida e contribuir para a descoberta de novos talentos nas categorias de base, promovendo o futuro ingresso no programa Atleta Cidadão.

A previsão é que o evento tenha a participação de 300 atletas nas piscinas, enquanto o público deve chegar a 700 pessoas, prestigiando os futuros nomes da natação na cidade.

Nesta segunda etapa, os nadadores disputarão nas provas dos estilos Crawl e Borboleta.

Ao final das quatro fases, serão somados os pontos de cada atleta, e os três primeiros classificados em cada categoria serão premiados com um troféu na Cerimônia de Premiação do Ranking Natação 2025.

O circuito é destinado tanto a crianças e adolescentes (de 7 a 15 anos) quanto a adultos (a partir de 16 anos), que estão regularmente matriculados nas turmas de natação das unidades esportivas.

As unidades participantes serão o Centro Comunitário Altos da Ponte, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Centro Comunitário Vila Industrial, Centro Esportivo Eugênio de Melo, Centro Esportivo Vila Maria, Centro Poliesportivo João do Pulo, Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, Centro Poliesportivo Vila Tesouro, Centro Esportivo Casa do Jovem, Centro Esportivo Vila Letônia, Piscina Jardim da Granja, Piscina Jardim Satélite, Piscina Parque Industrial e Centro Poliesportivo Altos de Santana.



