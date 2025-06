Divulgada a lista preliminar de eleitores egressos para eleição do Consup 2025-2027 – IFSP

Comunidade tem prazo para apresentar recursos sobre a lista até 16 de junho

A Comissão Eleitoral Central (CEC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou a lista preliminar de eleitores do segmento egresso que poderão participar da eleição para escolha dos representantes do Conselho Superior (CONSUP) — mandato 2025-2027.

Conforme estabelecido no Código Eleitoral, regulamentado pela Resolução IFSP nº 22/2025, têm direito ao voto os egressos que concluíram cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação no IFSP. Para participar, foi necessário preencher formulário eletrônico e encaminhá-lo à Comissão Eleitoral Local do câmpus de origem dentro do prazo estipulado.

A publicação da lista preliminar faz parte do cronograma do processo eleitoral e está prevista no Comunicado nº 1/2025 – COSUPCEC2025, bem como no Ofício Circular nº 9/2025. A comunidade poderá apresentar recursos relacionados à lista até o dia 16 de junho. A homologação final dos eleitores, tanto dos campi quanto dos egressos, será publicada em 17 de junho.

Alteração no cronograma

O processo eleitoral sofreu ajustes, conforme informado no Ofício Circular nº 9/2025. As principais alterações foram:

Período de inscrição dos eleitores egressos: estendido até 9 de junho de 2025;

Publicação da lista preliminar dos eleitores egressos: 13 de junho de 2025;

Período para apresentação de recursos: 16 de junho de 2025;

Publicação das listas homologadas de eleitores dos campi e dos egressos: 17 de junho de 2025;

Publicação do tutorial de utilização do sistema de votação eletrônica (Helios Voting): 20 de junho de 2025;

Congelamento das cédulas virtuais de votação: 20 de junho de 2025.

O processo de escolha dos representantes do CONSUP é regulamentado pela Resolução IFSP nº 22/2025, e conduzido pela Comissão Eleitoral Central, instituída pela Portaria nº 4701/IFSP, de 20 de maio de 2025.

Saiba mais

Todos os documentos, comunicados, cronogramas e informações referentes ao processo eleitoral estão disponíveis na página destinada às eleições do CONSUP 2025-2027.