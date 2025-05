Sousa-PB x Santa Cruz; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sousa-PB x Santa Cruz: Tudo sobre o confronto pela 6ª rodada da Série D

Sousa-PB e Santa Cruz se enfrentam neste domingo, 25 de maio de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Marizão, em Sousa, na Paraíba, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto é um dos mais aguardados do Grupo A3 e promete agitar o futebol nordestino com duas equipes em situações distintas na tabela.

Momento do Sousa-PB

O Sousa-PB ocupa atualmente a sexta colocação do Grupo A3 com quatro pontos conquistados. A equipe comandada por Francisco Diá vem de uma derrota fora de casa por 2 a 1 contra o Horizonte, mas havia goleado o Ferroviário por 4 a 0 na rodada anterior, demonstrando força quando atua em seus domínios. O Dinossauro do Sertão aposta no fator casa e no entrosamento ofensivo, liderado por Diego Ceará e Ian Augusto, para voltar a pontuar e se aproximar do G4 da chave.

Momento do Santa Cruz

Já o Santa Cruz chega ao duelo em excelente fase. Líder invicto do Grupo A3, o Tricolor do Arruda soma 13 pontos e vem embalado por vitórias contra Central-PE (2 a 1) e América-RN (2 a 1). Com um elenco experiente e organizado sob o comando de Marcelo Cabo, o Santa Cruz tem se destacado tanto na defesa quanto no ataque. A equipe tem se mostrado eficiente no meio-campo com W. Balotelli e G. Galhardo, e a dupla ofensiva T. Galhardo e Thiaguinho vem decidindo os jogos.

Prováveis escalações

Sousa-PB: Bruno Fuso; Iranilson, Uesles, Marcelo e Fernando Ceará; Patrik Dias, Felipe Jacaré, Ciro Henrique e Luis Henrique; Diego Ceará e Ian Augusto. Técnico: Francisco Diá.

Santa Cruz: Felipe Alves; William Alvez, Matheus Vinicius, Eurico Lima, Rodrigues; G. Galhardo, W. Balotelli, Pedro Favela, Israel, Thiaguinho; T. Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Onde assistir Sousa-PB x Santa Cruz

Até o momento, não há transmissão confirmada na TV aberta ou fechada. No entanto, o portal 365Scores realizará a cobertura em tempo real com estatísticas, escalações, chances de gol, posse de bola, escanteios, cartões e muito mais. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance da partida, o site é a melhor alternativa para ficar por dentro de tudo o que acontece em Sousa.

Expectativas para o duelo

O confronto promete ser equilibrado, com o Sousa buscando impor seu ritmo jogando em casa, enquanto o Santa Cruz tentará manter a invencibilidade e ampliar sua vantagem na liderança. A presença de dois técnicos experientes e elencos competitivos torna a partida ainda mais atrativa para os fãs da Série D.

Ficha técnica

Jogo: Sousa-PB x Santa Cruz

Sousa-PB x Santa Cruz Data: Domingo, 25 de maio de 2025

Domingo, 25 de maio de 2025 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio Marizão – Sousa, PB

Estádio Marizão – Sousa, PB Competição: Campeonato Brasileiro – Série D – 6ª rodada

Campeonato Brasileiro – Série D – 6ª rodada Transmissão: Cobertura ao vivo no 365Scores

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.