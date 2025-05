Últimos dias para aderir a campanha ‘Declare seu Amor’ e apoiar instituições que cuidam de crianças e idosos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), reforça o chamado à solidariedade na reta final da campanha ‘Declare seu Amor’, que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido para fundos municipais que apoiam instituições voltadas à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas na Capital.

O prazo para participar da campanha é até o dia 31 de maio, mesmo dia da entrega da declaração do Imposto de Renda. Pessoas físicas e jurídicas que optarem pela declaração completa podem fazer a destinação diretamente na hora de declarar, sem custo adicional.

“Estamos na reta final da campanha e essa é uma grande oportunidade para que o contribuinte ajude a transformar realidades, apoiando projetos sociais que fazem a diferença na vida de muitas crianças, adolescentes e idosos no nosso Município”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Diego Tavares.

Quem faz a declaração como pessoa física pode destinar até 3% do imposto devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e outros 3% para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI). Já no caso da pessoa jurídica, a doação de Imposto de Renda pode ser feita diretamente para os fundos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – municipal, estadual ou federal, e o valor doado precisa corresponder a 1% do imposto a ser pago pela empresa à Receita Federal.

Dados para doação

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA)

CNPJ: 09.467.841/0001-88

Banco do Brasil – Agência: 1618-7 | Conta Corrente: 12.872-4

E-mail: fmdcajp@gmail.com

Fundo Municipal do Idoso (FMDI)

CNPJ: 17.255.101/0001-06

Banco do Brasil – Agência: 1618-7 | Conta Corrente: 12.390-0

E-mail: fundomunicipaldoidosojp@gmail.com

Para que a doação seja efetivada e corretamente identificada, o contribuinte deve enviar o comprovante da operação bancária, juntamente com seu CPF ou CNPJ e endereço, para os e-mails correspondentes.