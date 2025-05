Boa Vista Junina: população contará com serviços de saúde e espaço lúdico em todas as noites da festa

Foto: Divulgação Semuc



Espetáculo de cores, ritmo e tradição, o Boa Vista Junina encanta o público e celebra a cultura das festas de São João há 25 anos. Essa atmosfera única está de volta com mais uma edição do Maior Arraial da Amazônia, prevista no dia 3, na Praça Fábio Marques Paracat. Com seis de dias de festa, o evento segue até o dia 8 de junho e também contará com diversos serviços à população.

“O Boa Vista Junina é uma festa que traduz cultura, tradição e alegria para as nossas famílias. O Maior Arraial da Amazônia movimenta a economia, valoriza os nossos artistas e toda a cadeia que faz essa festa acontecer. Para que o arraial seja ainda mais especial, a prefeitura está presente com ampla oferta de serviços institucionais durante todas as noites”, disse o prefeito Arthur Henrique.

Além da festa que diverte a todos. O arraial terá diversos serviços voltados à população.

Confira os serviços do Boa Vista Junina:

Saúde

Todas as vacinas do calendário nacional adulto e infantil, distribuição de preservativos, autoteste de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e posto de atendimento médico avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Trânsito

Fiscalização nas proximidades do Boa Vista Junina para coibir infrações e estacionamentos irregulares, que dificultam o tráfego de veículos e até de pedestres. Dentre as ações, as crianças ainda participarão de jogos lúdicos com temática relacionada a segurança no trânsito.

Educação

Além disso, o evento vai contar com espaços lúdicos com playground, pintura livre e jogos de tabuleiro. Durante os seis dias de evento, o público infantil também vai participar de oficinas pedagógicas de dobradura, “dedoches”, balão de papel, lanterna junina, bilboquê e fogueira.

Administração e Gestão de Pessoas

Servidores que trabalharão durante as noites de arraial contarão com serviços voltados para a promoção da saúde, bem-estar e cultura local. Nutrição, fisioterapia, estética e bem-estar, além de brindes, estão entre os destaques. Assim, expositores da Feirinha do Servidor comercializarão produtos, garantindo uma renda extra.

Conservação Pública

Com uma média de 20 trabalhadores por equipe de limpeza e coleta de lixo, o Boa Vista Junina conta com a manutenção interrupta do local do evento. Os profissionais ficam distribuídos por turno das 17h às 2h e das 7h às 16h, na Praça Fábio Marques Paracat.

Assistência Social

Como em todo evento da Prefeitura, o Boa Vista Junina vai então, contar com espaço da criança, cantinho da amamentação, salão de beleza, pintura facial, espaço lúdico com brinquedos, além de barraca do Projeto Crescer, equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e Braços Abertos.

Segurança

Do mesmo modo, o evento vai contar com 80 guardas civis municipais no período de 3 a 6 de junho. Já nas duas últimas noites de evento, o efetivo de agentes de segurança será de 120 guardas. O sistema de monitoramento por câmeras estará em funcionamento em todas as noites de evento.

EMHUR

Além disso, equipes de fiscais fundiários e transporte durante todas as noites de Boa Vista Junina. O seja, os fiscais fundiários atuarão com orientações sobre o uso e ocupação de calçadas e espaços públicos. Já os ficais de transporte garantirão a fluidez do transporte público e pontos de parada.

AME

Por fim, o Boa Vista Junina também é marcado pela geração de emprego e renda. Por isso, 11 beneficiários da Agência Municipal de Empreendedorismo (AME BV) comercializarão durante o evento produtos, como comidas típicas.

