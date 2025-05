Bombeiros militares resgatam corpo na praia da Lagoinha do Leste em Florianópolis

Fotos: Divulgação / CBMSC

Um resgate de alta complexidade foi concluído com êxito neste domingo, 25, pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). O corpo encontrado por um pescador no sábado, 24, próximo ao costão da trilha da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, foi resgatado com o apoio aéreo e terrestre das equipes especializadas da corporação.

Participaram da ação o Batalhão de Operações Aéreas (BOA), o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e os cães de busca do CBMSC, que atuam desde o dia 19 de maio nas buscas por um senhor argentino, de 70 anos, desaparecido na região.

No sábado, uma tentativa de resgate chegou a ser realizada, mas precisou ser interrompida por conta das condições climáticas adversas e dos riscos à segurança da equipe. Na manhã deste domingo, com o tempo mais estável, as operações foram retomadas.

Foto: Divulgação /CBMSC

As equipes acessaram a área com o apoio da aeronave Arcanjo-01, que deixou os bombeiros em um ponto estratégico próximo ao corpo. De lá, os militares avançaram pela mata até o costão. Foi necessário realizar uma descida em rapel para alcançar o local exato, onde o corpo foi devidamente protegido e amarrado para a extração com cordas.

O corpo foi então levado ao estacionamento do Pântano do Sul, onde ficou sob os cuidados da Polícia Científica. Em razão do avançado estado de decomposição, não é possível afirmar se trata-se do senhor argentino desaparecido, cabendo à Polícia Científica a identificação da vítima.

As buscas ao argentino desaparecido estão suspensas até que a identidade da vítima localizada seja divulgada.