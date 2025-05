Ônibus do Forró leva alegria e cultura pelas ruas de Boa Vista

Ônibus do Forró – Foto: Divulgação/PMBV



Este fim de semana chegou embalado por muito forró, história e tradição no espetáculo itinerante mais animado da cidade! Na sexta-feira, 23, a Prefeitura deu a largada para o “Ônibus do Forró”, uma das grandes novidades da edição de 25 anos do Boa Vista Junina, que ocorre entre os dias 3 e 8 de junho, na Praça Fábio Marques Paracat. O passeio junino interativo, que mistura roteiro turístico, música ao vivo, bem como muita animação por pontos históricos e simbólicos da capital.

O embarque aconteceu no Parque do Rio Branco, ponto de partida do trajeto que passou pelo Centro Histórico, Igreja São Sebastião, Praça do Centro Cívico e Praça Fábio Marques Paracat. O público foi guiado por personagens teatrais e músicos ao vivo, que contaram – entre um “forrozinho” e outro – a história do Boa Vista Junina, da cidade e de seus prédios históricos, tudo com direito a brindes, paçoca e muita cultura popular.

Para a superintendente de Turismo da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), Alda Amorim, o passeio é uma oportunidade única de reviver memórias, assim como fortalecer o sentimento de identidade da população.

“O Ônibus do Forró é uma inovação no Boa Vista Junina 2025, quando o evento completa 25 anos. Essa inciativa veio para resgatar e alimentar essa história do forró e das festas de arraial. É um passeio de pertencimento, cultura e identidade. A cada parada, o público conhece um pouco mais sobre as origens do nosso arraial, guiados por profissionais que realmente fazem parte do receptivo do destino Boa Vista”, afirmou.

Teatro, forró e paçoca no roteiro junino

No Centro Histórico, o público foi recebido por um Trio Pé de Serra e participou de um divertido concurso de dança. Já na Igreja São Sebastião, o guia caracterizado relembrou as primeiras edições do arraial. A Praça do Centro Cívico foi palco de uma gincana histórica com entrega de brindes, enquanto na Praça Fábio Paracat o clima de festa tomou conta com mais forró, degustação de paçoca e apresentação do recorde da Maior Paçoca do Mundo.

Conforme a Prefeitura, cada detalhe do passeio foi pensado para promover a valorização do patrimônio histórico-cultural da cidade e fortalecer os laços da população com a festa que é símbolo de identidade e tradição em Roraima.

População embarca no clima e aprova o Ônibus do Forró

Os passageiros do Ônibus do Forró não esconderam a empolgação com a experiência. Portanto, para muitos, o passeio foi uma surpresa encantadora. A advogada Julineide Menezes, que está visitando a cidade, aprovou a iniciativa. “Achei maravilhoso. Muito cultural. É uma experiência única pra gente que não é daqui de Boa Vista. Me surpreendi muito com essa terra, com esse povo, com esse calor. Eu amei a experiência”, contou.

Por outro lado, a auxiliar administrativa Jane Pinheiro destacou o quanto aprendeu com o passeio e elogiou o clima de animação. “Ah, incrível! A gente aprendeu bastante coisa que eu não sabia. ‘Tá tudo lindo! Já estamos preparados para o Maior Arraial da Amazônia. O ponto mais legal foi o da Praça Fábio Marques Paracat, provando a nossa paçoca maravilhosa. O pessoal lá no Centro Cívico também ensinou muita coisa”, destacou.

Já a autônoma Leidiane Pereira aproveitou o passeio ao lado da amiga e então disse que quer repetir a dose. “Foi tudo maravilhoso! Eu amei e quero de novo. A animação do pessoal está de parabéns!”

Fique ligado nos próximos dias de programação

O “Ônibus do Forró” segue com saídas neste domingo, 25. Em seguida, retorna com passeios no próximo fim de semana: dias 30 e 31 de maio e 1° de junho. Os embarques ocorrem sempre às 18h30 e 19h, no Parque do Rio Branco. São dois ônibus por noite, com capacidade para 50 passageiros cada e o ingresso é gratuito e, no local, o público então recebe uma pulseira de acesso e orientações dos guias.

A cada nova parada, o “Ônibus do Forró” prova que o Boa Vista Junina não é apenas uma festa – é um grande encontro com as raízes, com o coração do povo e, agora, com um roteiro cultural sobre rodas que promete ficar na memória de quem embarcar.

