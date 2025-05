Prefeitura abre todas as UBSs neste sábado para vacinação

Lucas Brito





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos vai abrir todas as 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve neste sábado (24), das 9h30 às 14h30, para mais um Dia D de vacinação. Os endereços das unidades estão disponíveis no site da Prefeitura.

Com foco especial na imunização contra a gripe, ampliada para toda a população acima dos 6 meses de idade, a ação possibilita também a atualização das vacinas de rotina.

A iniciativa facilita o acesso aos imunizantes, especialmente para quem tem dificuldade em comparecer às unidades durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos. O objetivo é garantir mais praticidade e oportunidades de cuidado com a saúde para todos.

Novidade

Para agilizar o atendimento da vacinação e reduzir filas, a Prefeitura implementou uma nova funcionalidade no telefone 156: agora, ao ligar, o munícipe pode consultar qual UBS está com menor tempo de espera para o serviço no momento e ser orientado a procurar a unidade mais próxima com baixa demanda.

A medida visa promover comodidade aos pacientes, ajudando quem precisa de rapidez, e contribui ainda para otimizar o equilíbrio no fluxo das unidades.

Vacina para todos

A campanha contra a gripe, iniciada antecipadamente em 1º de abril, prossegue de segunda a sexta-feira, com 50 pontos para vacinação na cidade. Neste período, 97.528 indivíduos já foram imunizados.

São 45 unidades de atenção básica (40 UBS e 5 USF) abertas para imunização, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade.

As doses também estão sendo aplicadas no Colégio Tableau (Rua Claudino Pinto, 85-93, Centro), das 19h às 21h30, para maiores de 18 anos. As Casas do Idoso seguem disponíveis para as pessoas acima de 60 anos exclusivamente.

Neste ano, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).

A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença. Além de tomar a vacina, é preciso tomar outros cuidados, como:

Higienização frequente das mãos e objetos

Manter o ambiente arejado

⁠Beber bastante água e manter-se hidratado

Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos



Secretaria de Saúde