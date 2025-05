Deodápolis apresenta projeto para asfalto e drenagem do distrito de Porto Vilma – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco em levar benefícios diretos à população, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (26) com lideranças da cidade de Deodápolis. Além das obras que seguem em andamento, o município pediu a pavimentação e drenagem do distrito de Porto Vilma. Será mais uma obra rumo a meta de asfaltar 100% da cidade.

“É muito bom ter este contato direto com o município, para levar benefícios diretos à população. O prefeito e vereadores conhecem as demandas e sabem o que ocorre no dia a dia da cidade. O município fez o dever de casa bem feito e apresentou uma proposta e ação direcionada, que vamos atender”, garantiu o governador.

Com o aval do governador, será feito agora um convênio entre Estado e município para obra em Porto Vilma. O objetivo é contribuir e oferecer melhor qualidade de vida aos moradores. A chegada do asfalto acaba com a poeira e alagamento nos dias de chuva.

“O governador se comprometeu em cumprir as demandas que já tinham sido acordadas no ano passado e hoje ganhamos a pavimentação e drenagem do distrito de Porto Vilma. Era uma meta do meu plano de governo. A população de Deodápolis vai saber reconhecer este apoio. Tenho muita gratidão ao Governo do Estado”, afirmou o prefeito Jean Carlos Silva Gomes.

A reunião faz parte do programa MS Ativo – Municipalismo. O governador vai receber as prefeituras do Estado para definir novas obras de infraestrutura em todas as cidades, reafirmando sua parceria e gestão municipalista.

Também participaram do encontro o vice-governador Barbosinha, os deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, além dos (deputados) estaduais Zé Teixeira, Londres Machado, Márcio Fernandes, Lia Nogueira, Mara Caseiro, Pedro Pedrossian Neto, Junior Mochi, Lucas de Lima, Renato Câmara, Coronel David e Rinaldo Modesto. Assim como os secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende