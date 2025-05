Qual filme vai passar Terça (27/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



Filme da Globo em 27/05/2025: Drama francês ‘As Parteiras’ é destaque na Sessão da Tarde

Na terça-feira, 27 de maio de 2025, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe um drama emocionante e atual que retrata a realidade dos profissionais da saúde. O longa “As Parteiras” (Sages-Femmes) será exibido às 15h25 (horário de Brasília) e promete tocar o público com uma história sensível e intensa.

Sessão da Tarde: As Parteiras (Sages-Femmes)

Lançado em 2023 e com origem francesa, o filme tem direção da cineasta Léa Fehner, conhecida por seu olhar humanizado sobre temas sociais. No elenco, destacam-se Khadija Kouyaté e Héloïse Janjaud, além de Myriem Akheddiou e Quentin Verned, que completam o time com atuações marcantes.

A trama acompanha Sofia e Louise, duas jovens parteiras recém-formadas, que iniciam suas carreiras em um hospital público na França. Cheias de idealismo, elas logo se deparam com os desafios reais de um sistema de saúde sobrecarregado e em crise. O longa apresenta o cotidiano exaustivo da profissão, abordando temas como pressão psicológica, limitações estruturais, e o impacto emocional de trazer vidas ao mundo em meio à precariedade.

Mais do que um retrato institucional, As Parteiras é um filme sobre empatia, força feminina e resistência. A narrativa aposta em diálogos fortes, cenas emocionantes e atuações realistas para envolver o espectador em uma história profundamente humana e atual.

Um drama necessário na programação da Globo

Ao exibir As Parteiras na Sessão da Tarde, a Globo oferece ao público uma oportunidade rara de refletir sobre o papel dos profissionais da saúde, especialmente das mulheres que atuam na linha de frente da maternidade. O filme lança luz sobre os bastidores da assistência médica, revelando tanto as dificuldades quanto as pequenas vitórias diárias vividas por quem escolhe cuidar da vida desde o nascimento.

Essa escolha da emissora reforça o compromisso em oferecer uma programação diversificada e de qualidade, trazendo ao público brasileiro produções internacionais que vão além do entretenimento, promovendo informação e empatia.

Fique ligado! Nesta terça-feira, 27/05/2025, às 15h25, prepare-se para se emocionar com o drama francês As Parteiras na Sessão da Tarde da Globo.

