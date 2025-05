Sesc Roraima promove semana literária com programação aberta ao público em Boa Vista

Foto: Divulgação/Sesc Roraima



O Sesc Roraima promove, nos dias 28 e 29 de maio, a III Semana Literária com uma programação gratuita em Boa Vista. O evento acontecerá no Centro de Atividades do Sesc Mecejana, localizado na rua João Barbosa, nº 143.

Com o tema “A Literatura em Prosa”, a edição deste ano destaca as narrativas que constroem o imaginário popular. O encontro contará com oficinas literárias, espetáculo teatral, mesa literária com autores regionais, assim como o lançamento de livros dos vencedores do concurso literário “Primeiras Linhas”, promovido pelo Sesc no início do ano.

A programação será encerrada com uma homenagem ao artista Anderson Nascimento, importante nome da cultura roraimense, falecido em dezembro de 2024, cuja trajetória deixou uma contribuição inestimável para a arte local.

Ingressos para espetáculo teatral

No dia 28 de maio, às 20h, será apresentado o espetáculo “Rufina: Devorada ou Encantada?”, no Tetaro Jaber Xaud do Sesc Mecejana, localizado na rua Jaranã, 212, Mecejana.

A obra é uma adaptação do livro de Ernandes Dantas e conta a misteriosa história de Maria Rufina, uma senhora que desaparece após sair para pescar no baixo Rio Mucajaí, na década de 1940. O caso intriga familiares e moradores da antiga Vila Fernando Costa, e levanta o questionamento: teria sido devorada ou encantada?

O ingresso para o espetáculo pode ser retirado em troca de alimentos não perecíveis, com validade mínima de 90 dias. Para trabalhadores do comércio e dependentes, é necessário 1 kg de alimento, 2 kg para empresários e 3 kg para o público geral.

Pontos de retirada de ingressos:

• Sesc Mesa Brasil – Entrada pela Academia Sesc na Avenida Venezuela, Mecejana (8h às 12h | 14h às 18h)

• Sede Administrativa do Sesc – Rua Doutor Araújo Filho, 947, Centro (8h às 18h)

Programação completa

28 de maio

Oficina de Interpretação Teatral (Eduardo Amaro)

Horário: 14h

Classificação indicativa: a partir de 15 anos de idade

Local: Sala do Labmais do Sesc Mecejana (Entrada pela Academia Sesc, localizada na Avenida Venezuela, Mecejana)

Oficina de Prosa Poética (professor doutor Huarley Mateus)

Horário: 16h

Classificação indicativa: a partir de 15 anos de idade

Local: Sala do Labmais do Sesc Mecejana (Entrada pela Academia Sesc, localizada na Avenida Venezuela, Mecejana)

Espetáculo “Rufina, Devorada ou Encantada?” (Cia de Teatro Del Dádiva)

Horário: 20h

Local: Teatro Jaber Xaud (Rua Jaranã, 212, Mecajana)

Classificação: livre

Entrada: ingresso solidário

29 de maio

Oficina de Microcontos (Gabriel Alencar)

Horário: 14h

Classificação indicativa: a partir de 15 anos de idade

Local: Sala do Labmais do Sesc Mecejana (Entrada pela Academia Sesc, localizada na Avenida Venezuela, Mecejana)

Oficina de Histórias Indígenas (Grupo Kapoi)

Horário: 16h

Classificação indicativa: a partir de 15 anos de idade

Local: Teatro Jaber Xaud (Rua Jaranã, 212, Mecajana)

Mesa Literária “A Literatura em Prosa em Roraima”

Participantes: Cecy Lya Brasil, José Henrique, Damásio Douglas e Antônio Poeta

Mediação: Aldenor Pimentel

Horário: 20h

Classificação indicativa: a partir de 15 anos de idade

Local: Teatro Jaber Xaud (Rua Jaranã, 212, Mecajana)

Homenagem ao Artista Anderson Nascimento

Horário: 21h

Local: Teatro Jaber Xaud (Rua Jaranã, 212, Mecajana)

Horário: 21h30

Contos do Interior

Por Maurício Dagui

Recolhendo Poemas pela Casa

Por Marcelle Wottrich

Fonte: Da Redação