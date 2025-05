Detran/SC realiza cerimônia de encerramento da Campanha Maio Amarelo 2025

Foto: Divulgação / Detran/SC

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran/SC) realiza, na próxima quinta-feira, 29, às 10h, a cerimônia de encerramento da Campanha Maio Amarelo SC. O evento acontecerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis, e será promovido em parceria com a Escola do Legislativo, com da Alesc e do Governo do Estado.

A programação contará com palestras educativas e uma blitz de conscientização, reunindo representantes de diferentes instituições públicas e privadas que atuam em prol da segurança viária. A proposta é promover a reflexão e o engajamento em ações voltadas à redução de acidentes e à valorização da vida no trânsito. A ação integra o movimento internacional Maio Amarelo, que neste ano tem como tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de atitudes seguras no trânsito, reforçando o compromisso coletivo com a preservação da vida.

“O encerramento da campanha reafirma um compromisso com a vida, com a educação e com a construção de um trânsito mais consciente. O Detran/SC segue firme na missão de orientar, educar e prevenir”, afirma Ricardo Miranda, presidente do Detran/SC.

Durante todo o mês de maio, a campanha promoveu diversas ações por todo o estado, com atividades voltadas a estudantes, condutores, ciclistas e pedestres. O foco foi ampliar o alcance da mensagem de responsabilidade e respeito nas vias públicas.

Serviço