Prefeitura seleciona artesãos para Festa da Bondade

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Artesãos interessados em participar da Festa Julina da Bondade, em São José dos Campos, com exposição e venda de produtos, poderão realizar as inscrições nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (30), das 8h às 22h.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo central 156 (telefone, site e app). Serão credenciados 30 artesãos.

Neste ano, a tradicional Festa da Bondade será realizada no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade, entre os dias 3 e 6 de julho, das 11h às 22h, com exceção do dia 6 de julho, quando a festa se encerra às 21h.

O edital de credenciamento, com todas as regras e orientações, está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Regras para participação

De acordo com o edital, serão considerados artesanatos toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade.

Interessados em participar do credenciamento deverão estar cadastrados na Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades) e residir em São José dos Campos.

Não será permitida a comercialização de produtos que não sejam artesanais e que não estejam registrados no cadastro Sutaco do artesão. Será permitida a inscrição de um artesão por família.

Tradição e solidariedade

Realizada há mais de duas décadas, a Festa Julina da Bondade é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade e já faz parte do calendário oficial da cidade. Além de valorizar o artesanato local, o evento contará com pontos de arrecadação para a Campanha do Agasalho.

A programação inclui ainda estandes gastronômicos com comidas típicas das festas juninas e julinas, shows musicais e atrações culturais para toda a família.



