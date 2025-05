Inscrições para o 35º Festidança terminam nesta sexta-feira

Posted on

A partir das 7 horas desta quinta-feira ((24/4), o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interditará a MG-214, entre Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha, para a execução de serviços de manutenção em três pontes no segmento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no sábado (3/5), […]