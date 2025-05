Qual filme vai passar Quarta (28/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Cinema Especial

Por MRNews



“O Fada do Dente 2” é destaque da Sessão da Tarde desta quarta-feira, 28 de maio de 2025

Nesta quarta-feira, 28/05/2025, a Sessão da Tarde da TV Globo exibe uma comédia encantadora que promete arrancar risadas e aquecer corações: “O Fada do Dente 2” (Tooth Fairy 2), uma produção norte-americana lançada em 2012 e dirigida por Alex Zamm. O longa é ideal para toda a família e especialmente divertido para o público infantil.

A comédia é protagonizada pelo carismático Larry The Cable Guy, que interpreta Larry Guthrie, um homem atrapalhado e de bom coração que decide reconquistar sua ex-namorada, Brooke, interpretada por Erin Beute. Determinado a reconquistar seu amor perdido, Larry se oferece como voluntário em um centro comunitário infantil. No entanto, durante uma de suas visitas, ele comete um erro grave: diz a uma criança que a fada do dente não existe.

Como punição por destruir a fantasia das crianças, Larry é condenado a uma missão inusitada — ele deverá se tornar uma fada do dente de verdade durante dez dias. Com direito a asas, tutu e uma varinha mágica, ele precisa cumprir a missão de coletar dentes de leite e preservar a magia da infância. O resultado? Muitas situações engraçadas, trapalhadas e aprendizados.

SESSÃO DA TARDE exibe hoje, QUARTA (07/05) na Globo ‘Esposa de Mentirinha’- QUE HORAS COMEÇA, SINOPSE

Quais filmes vão passar HOJE, QUARTA (07/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE – QUE HORAS COMEÇA

Além de David Mackey, Bob Lipka e outros nomes no elenco, o filme se destaca por sua leveza, humor familiar e uma mensagem positiva sobre empatia, arrependimento e o poder da segunda chance. Mesmo com sua aparência rústica e jeito estabanado, Larry aprende a importância de manter viva a imaginação das crianças — e a valorizar os sentimentos de quem ama.

“O Fada do Dente 2” é uma continuação independente do primeiro filme estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson. Embora não conte com os mesmos personagens ou história, mantém o mesmo espírito lúdico e engraçado, ideal para tardes de descanso e diversão em família.

Por que assistir “O Fada do Dente 2” na Sessão da Tarde?

É uma comédia leve e ideal para todas as idades

Oferece uma mensagem educativa sobre valores familiares e responsabilidade

Mistura fantasia com humor de maneira simples e acessível

É perfeito para quem busca entretenimento sem violência ou temas pesados

Prepare a pipoca e aproveite esta deliciosa sessão com as crianças. “O Fada do Dente 2” vai ao ar na Sessão da Tarde, nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, logo após o Jornal Hoje, na tela da Globo.

Tags: Sessão da Tarde 28/05/2025, O Fada do Dente 2, filme da Globo hoje, Tooth Fairy 2, Larry The Cable Guy, filme infantil na TV, comédia americana, programação Globo.

Sessão da Tarde exibe HOJE, QUINTA (02/05) na Globo ‘PODERES EXTRAORDINÁRIOS’- QUE HORAS COMEÇA, SINOPSE

Quais filmes vão passar HOJE, QUINTA (02/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE – QUE HORAS COMEÇA