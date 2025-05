Prefeitura de João Pessoa apresenta novo Sistema Tributário à imprensa nesta quarta-feira

27/05/2025 |

14:00 |

73

A Secretaria da Receita Municipal (Serem) da Prefeitura de João Pessoa apresenta à imprensa, nesta quarta-feira (28), o novo Sistema Tributário e Portal do Contribuinte que começam a operar na próxima segunda-feira (2) a partir das 6h. Para a migração, o atual portal do Contribuinte sairá do ar às 18h desta sexta-feira (30). Todos os detalhes da migração, as facilidades e vantagens de negociação para os contribuintes no novo sistema serão apresentadas a partir das 9h30, na sala de reuniões do 2° andar da Secretaria da Receita, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

Serviço

Apresentação do novo Sistema Tributário e Portal do Contribuinte à imprensa

Data: 28/05/2025

Horário: 9h30.

Local: Sala de reuniões do 2° andar da Secretaria da Receita Municipal, no CAM, em Água Fria.