Semana do Microempreendedor Individual vai orientar futuros empreendedores em Nova Iguaçu

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR) realiza, entre esta terça (27) e quinta-feira (29), a Semana do Microempreendedor Individual (MEI). O evento acontece na Praça de Eventos do TopShopping, das 10h às 22h, em parceria com o Sebrae, e tem como objetivo estimular o empreendedorismo e orientar quem deseja abrir ou formalizar seu próprio negócio.

A programação inclui oficinas, palestras e um mutirão de atendimentos voltados para microempreendedores e pessoas interessadas em empreender. Nova Iguaçu conta atualmente com cerca de 60 mil MEIs formalizados.

Entre os principais serviços oferecidos durante a semana estão abertura e encerramento de MEI, parcelamento de débitos, além de consultorias e capacitações sobre temas como marketing digital, finanças, precificação e comportamento empreendedor.

“Nova Iguaçu é uma cidade empreendedora, pois acolhe os microempreendedores individuais e incentiva que mais pessoas possam entrar para este mercado”, afirmou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes. “Somente este ano, a secretaria já atendeu quase cinco mil microempreendedores”.

Programação da Semana do MEI – Nova Iguaçu

Dia 27 (terça-feira)

10h: Atendimento ao MEI e Feira de Empreendedorismo

13h: Palestra – Seja um MEI de Sucesso

14h30: Palestra – Marketing Digital para Pequenos Negócios

15h: Oficina – Mulheres que Inspiram Mulheres

16h: Palestra – Como Organizar as Finanças do seu MEI

Dia 28 (quarta-feira)

10h: Atendimento ao MEI e Feira de Empreendedorismo

14h: Painel – Histórias de Sucesso

16h: Oficina – Técnicas de Precificação e Controle de Estoque

Dia 29 (quinta-feira)

10h: Atendimento ao MEI e Feira de Empreendedorismo

11h: Palestra – Tendências de Mercado para Pequenos Negócios

15h: Palestra – Como Habilidades Comportamentais Podem Auxiliar Mulheres Empreendedoras