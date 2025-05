Codesaima convoca moradores de três conjuntos habitacionais para último dia de regularização

Posted on

O Governo de Roraima iniciou nesta quinta-feira, 10, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), a distribuição de 150 toneladas de peixe do tipo tambaqui para cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social nos 15 municípios do estado. A ação, tradicional no período da Semana Santa, busca garantir segurança […]