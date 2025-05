Árbitros de futebol e futsal habilitados recebem certificados

Posted on

A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) confirmou a participação do ator britânico Dave Turner, protagonista do longa ‘O Último Pub’. O filme fará sua estreia no Brasil no encerramento do festival e só deverá chegar ao circuito comercial no dia 8 de agosto, com distribuição da Synapse Distribution. “O […]