Comunidade Taxí 2 adere ao programa de etnoturismo da Secult

A Comunidade Indígena Taxí 2, localizada em Uiramutã, no interior de Roraima aderiu ao Programa Estadual de Etnoturismo da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo). A decisão foi consolidada após uma visita técnica realizada no último fim de semana pelo Detur (Departamento de Turismo) para sensibilizar os moradores sobre os benefícios da iniciativa.

O etnoturismo, voltado à visitação em terras indígenas e conduzido pelas próprias comunidades, é uma das vertentes mais consolidadas do turismo de base comunitária. Em Roraima, a prática foi iniciada em 2019, na Comunidade Raposa I, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, e desde então vem sendo ampliada para outras regiões do estado.

Durante a visita, o diretor do Detur, Bruno Muniz, ressaltou a relevância da atividade. “O etnoturismo não apenas valoriza a cultura local, mas também gera oportunidades de renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades”, afirmou.

Com paisagens marcadas por corredeiras, quedas d’água, campos naturais, savanas e afloramentos rochosos, a região de Taxí possui grande potencial turístico. A comunidade agora se prepara para elaborar seu plano de visitação, que irá mapear atrativos, organizar roteiros e identificar elementos que tornem a experiência dos visitantes ainda mais enriquecedora, como as trilhas ecológicas e a observação de aves.

Uiramutã, município que abriga a comunidade, possui a maior população indígena de Roraima, composta majoritariamente pelas etnias Ingaricó e Macuxi. A cultura desses povos é preservada e transmitida pelos anciãos, registrada em inscrições rupestres e nas urnas que guardam os restos mortais dos antepassados, relíquias que mantêm vivos os segredos de Makunaima.

O Programa de Etnoturismo foi criado a partir da regulamentação da atividade, estabelecida pela Instrução Normativa nº 03/2015 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que reconhece os indígenas como protagonistas na gestão de seus territórios. A iniciativa do governo de Roraima ganhou destaque nacional e foi premiada com o segundo lugar no Prêmio Nacional do Turismo 2023, na categoria Gestão e Governança do Turismo, promovido pelo Ministério do Turismo.

