SONORA – Saúde em Obras: Estado entrega revitalização da UTI no Hospital Nereu Ramos em Florianópolis

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregou nesta terça, 27, a revitalização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nereu Ramos, instituição da rede própria, em Florianópolis. A UTI conta com 10 leitos e passou pela primeira reforma completa desde a sua criação em 1998. O investimento do Governo do Estado foi de cerca de R$ 172 mil.

O secretário Diogo Demarchi destaca que esse é mais um passo para entregar mais dignidade para quem trabalha e para quem é atendido:

SONORA

A reforma contemplou a recuperação das paredes danificadas, instalação de bate-macas, novas luminárias localizadas ao lado das camas, substituição de portas e alargamento das portas dos isolamentos, pintura e instalação de novos chuveiros. Além disso, está sendo revitalizado todo o andar superior, onde está localizada a sala de descanso médico, de enfermagem, de fisioterapeutas, de residentes, copa e sala de reuniões, além de substituição de móveis dos banheiros e do piso da escada.

A médica infectologista e diretora do hospital, Renata Zomer, destaca a importância dessa UTI, sendo a única do SUS em Santa Catarina reconhecida como de alta performance pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB):

SONORA

A obra foi viabilizada por meio da ata de manutenção do HNR e com o apoio de voluntários para a criação de uma UTI provisória com seis leitos, permitindo que o atendimento não fosse interrompido durante os trabalhos. A inauguração é motivo de emoção para aqueles que acompanham de perto o dia a dia do hospital.