Escolas de Roraima podem participar de Censo Escolar 2025 a partir desta quarta-feira, 28

A partir desta quarta-feira, 28, começa em todo o país a coleta de dados do Censo Escolar 2025, a maior pesquisa estatística da educação básica no Brasil. Em Roraima, todas as escolas da rede estadual já podem declarar seus dados por meio do Sistema Educacenso.

A iniciativa é coordenada nacionalmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e realizada em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, incluindo escolas públicas e privadas.

Nesta primeira etapa, chamada de “Matrícula Inicial”, são coletadas informações essenciais sobre todas as etapas e modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Em Roraima, os gestores e secretários escolares são os responsáveis por inserir os dados diretamente no sistema. A coleta inclui o número de alunos matriculados, turmas ativas e dados detalhados de professores, gestores e demais profissionais da educação. O prazo para preenchimento vai até o dia 31 de julho.

A coordenadora estadual do Censo Escolar na Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Neli Pereira, reforçou a importância de a rede estadual preencher corretamente os dados.

“O Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para o planejamento e a execução das políticas públicas de educação. Por isso, é indispensável que os dados sejam preenchidos com fidelidade, atenção e dentro do prazo”, alertou.

A segunda etapa do levantamento, intitulada “Situação do Aluno”, ocorrerá entre 2 de fevereiro e 13 de março de 2026. Nessa fase, serão registrados dados sobre rendimento (aprovação, reprovação) e movimento dos alunos (transferência, abandono ou falecimento), ao fim do ano letivo de 2025.

Censo Escolar 2024

De acordo com o Censo Escolar 2024, Roraima possui 370 escolas estaduais e 79.189 estudantes matriculados. Desse total, 251 escolas são indígenas, atendendo 19.258 alunos em comunidades localizadas em diversas regiões do estado.

O levantamento funciona como um raio-x da educação brasileira, reunindo dados individualizados sobre estudantes, professores, turmas e unidades escolares das redes municipal, estadual, federal e privada.

Os dados do Censo também são fundamentais para a definição de políticas públicas, além de servirem de base para o repasse de recursos federais destinados à educação, como os programas de transporte escolar e alimentação.

Além disso, as informações coletadas alimentam importantes indicadores educacionais, como o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que ajudam a monitorar o desempenho das escolas em todo o território nacional.

O post Escolas de Roraima podem participar de Censo Escolar 2025 a partir desta quarta-feira, 28 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.