Com mais de 18 mil vagas, matrículas novas na rede estadual de ensino ocorrem de 6 a 19 de janeiro

O Governo de Roraima, por meio da Secretaria de Educação e Desporto (Seed), está disponibilizando mais de 18 mil novas vagas para matrículas nas escolas da rede pública estadual de ensino para o ano letivo 2026.

Estão sendo ofertadas 13.640 novas vagas para matrículas nas escolas da capital, sendo que 5.025 vagas foram destinadas ao Sorteio Público de Vagas que ocorreu no dia 30 de dezembro (Edital Nº 151/2025), ficando disponíveis 8.615 distribuídas entre o Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Outras 4.600 vagas são para escolas do interior.

A secretária de Gestão da Educação Básica da Seed, Raimunda Rodrigues, detalhou o quantitativo este ano destacando que a rede estadual dispõe de vagas suficientes para atender toda a população que procurar as escolas estaduais.

“São mais de 18 mil novas vagas nas escolas da capital e interior, todas para o 6º ano e 1ª série do ensino médio. Dessas, 3.600 são somente para unidades da capital, sendo que 5.025 vagas foram destinadas ao sorteio público nas escolas militarizadas de Boa Vista e em três não militarizadas que há grande procura dos pais: Lobo D’ Almada, Euclides da Cunha e Diva Lima”, explicou Raimunda Rodrigues.

Distribuição de vagas

Para o 6° ano do Ensino Fundamental estão sendo disponibilizadas 2.960 vagas, incluindo matrículas para o tempo parcial e tempo integral.

Já para o ingresso na 1ª série do Ensino Médio há 2.960 vagas distribuídas entre tempo parcial, tempo integral (com a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio) e ensino noturno (Ensino Médio Mais, uma política pública do Governo Federal).

Outras 2.695 vagas estão sendo ofertadas para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), para o 2° segmento (6° ao 9° ano do Ensino Fundamental) e 3° segmento (Ensino Médio), contabilizando as 8.615 vagas na capital.

Nas escolas localizadas nos municípios do interior do Estado, entre áreas urbanas e rurais, estão sendo disponibilizadas 4.600 vagas para matrículas.

Já nas escolas estaduais indígenas, não há limite de vagas e as escolas estão orientadas a realizarem a Busca Ativa Escolar, para garantir que crianças e adolescentes em idade escolar sejam matriculados e não fiquem fora de sala de aula.

Como efetivar a matrícula?

Os pais ou responsáveis e interessados devem procurar as escolas mais próximas de sua residência, no período de 6 a 19 de janeiro, para efetivar a matrícula diretamente na secretaria escolar, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

No ato da matrícula, é necessário apresentar original e cópia dos seguintes documentos: histórico escolar ou guia/declaração de transferência, certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) do aluno; CPF do aluno (caso possua); cartão de vacina atualizado, cartão do Bolsa Família (caso seja beneficiário), duas fotos 3×4 recentes; documento de identidade e CPF do pai, mãe ou responsável legal e comprovante de residência atualizado (com CEP).

De acordo com o Calendário Escolar 2026, as aulas da rede pública estadual de ensino terão início no dia 29 de janeiro de 2026. O documento, que contabiliza 208 dias letivos e define os bimestres e atividades pedagógicas, está disponível para consulta na íntegra no site da Seed: www.educacao.rr.gov.br.

Central de Matrículas

Este ano o Governo de Roraima, por meio da Seed, também disponibilizará a Central de Matrículas. Se por algum motivo, o pai ou responsável não conseguir efetivar a matrícula do aluno no primeiro período oficial, poderá recorrer à Central de Matrículas de 21 a 30 de janeiro.

A Central vai funcionar no prédio administrativo da Seed, localizado na Praça do Centro Cívico, nº 550, no Centro, no horário das 7h30 às 13h30.

No atendimento da Central de Matrículas, será localizado no sistema uma vaga mais próxima da residência do aluno e o pai ou responsável receberá um encaminhamento para se dirigir direto à escola e efetivar a matrícula.

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