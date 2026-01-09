Retrospectiva 2025: Governo de SC instala ar-condicionado em 100% das salas de aula, investe na qualificação da aprendizagem e amplia ensino técnico com 50 mil novas vagas

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

Investimentos fazem parte do movimento Educação Levada a Sério e totalizam R$ 4,1 bilhões

O lançamento do movimento Educação Levada a Sério marcou um novo momento na rede estadual de ensino de Santa Catarina em 2025. A iniciativa do Governo do Estado representa o maior pacote de investimentos da história da educação catarinense: R$ 4,1 bilhões. O impacto já pôde ser visto em 2025, com melhorias na infraestrutura escolar, desenvolvimento do ensino técnico, valorização docente e qualificação da aprendizagem dos estudantes.

“Sob comando do governador Jorginho Mello, nosso trabalho está focado em promover uma ampla transformação na educação pública estadual de Santa Catarina. Todos os investimentos estão sendo pensados e colocados em prática para dar as melhores condições para estudantes e equipes pedagógicas no cotidiano escolar, além de projetá-los para o futuro. Não tenho dúvidas de que Santa Catarina colherá grandes resultados com todas essas iniciativas”, destaca a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

R$ 4,1 bilhões em investimentos na Educação

O movimento Educação Levada a Sério foca em quatro eixos principais para transformar a Educação pública estadual de Santa Catarina: Escola Boa, Qualifica SC, CaTec+ e Transforma SC. Os objetivos são a qualificação da aprendizagem dos estudantes, a valorização e formação continuada dos professores, a melhoria da infraestrutura escolar e a ampliação do ensino técnico e profissional, alinhado às necessidades de cada região.

Vale destacar também que o movimento se conecta às políticas de acesso e permanência no ensino superior, como o Universidade Gratuita e o Fumdesc, iniciativas que ampliam oportunidades e impulsionam o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina.

Infraestrutura de qualidade e ar-condicionado em 100% das salas de aula

O Escola Boa é o eixo do movimento Educação Levada a Sério que transforma o ambiente escolar em um espaço de excelência e pertencimento, com infraestrutura de qualidade. Ao todo, serão 199 escolas reformadas e ampliadas, 128 novos ginásios e quadras, 5,7 mil novos aparelhos de ar-condicionado e 95 parques infantis. Este planejamento é resultado de um amplo diagnóstico realizado pela Secretaria de Estado da Educação.

Cabe ressaltar ainda que todas as escolas da rede estadual serão revitalizadas, pintadas e terão os serviços de manutenção intensificados. Além disso, 100% das unidades terão videomonitoramento. A instalação de 10.500 câmeras iniciou em 2025, bem como a de 21.300 sensores de presença e 1.038 botões de pânico.

Além das melhorias na infraestrutura, a partir do Escola Boa, todos os estudantes matriculados na rede estadual receberão kits individuais de uniformes e de material escolar. A entrega iniciou-se já em 2025, com a distribuição de 440 mil calças jeans e 220 mil jaquetas para os estudantes do ensino médio e de material escolar para todas as regiões de Santa Catarina.

O Governo do Estado também lançou o Currículo de Educação Digital e o programa Estudantes Conectados, com o objetivo de preparar os estudantes para um uso crítico, criativo, ético e seguro das tecnologias. A iniciativa prevê wi-fi de alto desempenho em todas as escolas estaduais, chromebooks para todos os professores, telas interativas para uso em sala de aula, notebooks e carrinhos de recarga, além de ampliar os laboratórios Maker, com até 120 novas unidades. Nesta primeira fase, serão investidos R$ 80 milhões.

O Governo do Estado também está reforçando o apoio aos municípios, com a aquisição de 100 ônibus escolares e convênios.

Iniciativas inéditas para a qualificação do ensino

A qualificação da aprendizagem dos estudantes é o principal foco do Qualifica SC, programa do Governo de Santa Catarina desenvolvido pela SED. O programa visa a implementação de ações estratégicas voltadas à melhoria do fluxo escolar, à permanência dos estudantes e ao desempenho acadêmico, promovendo uma educação mais eficiente, equitativa e de qualidade.

Em novembro, a SED lançou a primeira Escola de Formação de Professores e Gestores da rede pública estadual. A iniciativa é voltada para a qualificação permanente dos 50 mil professores da rede e mais de cinco mil diretores e equipes pedagógicas das unidades escolares.

A SED também instituiu o programa de Avaliação da Aprendizagem, com a aplicação de três simulados para 128 mil alunos, o programa de Fortalecimento da Aprendizagem. Ao todo, as ações do Qualifica SC envolvem mais de 340 mil estudantes e mais de 70 mil profissionais da Educação.

Outra novidade de 2025 foi a implementação do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica de Santa Catarina (SEAESC), cujas provas foram aplicadas em novembro. Os resultados permitirão a construção de um diagnóstico abrangente da aprendizagem, subsidiando políticas públicas baseadas em evidências e orientando estratégias pedagógicas mais efetivas em todas as redes. Além de seu caráter pedagógico, o SEAESC também é utilizado para o cálculo do ICMS Educação.

3,7 mil profissionais aptos a prestar contrapartidas

No segundo semestre de 2025, 3.699 profissionais formados no ensino superior com benefícios concedidos pelos programas Universidade Gratuita e Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc), do Governo de Santa Catarina, estavam aptos a prestarem suas contrapartidas pelo Transforma SC. O programa é responsável por acompanhar esta retribuição do investimento feito pelo Governo do Estado na formação superior em prol do desenvolvimento da sociedade catarinense.

O Universidade Gratuita e o Fumdesc são as duas maiores políticas estaduais de acesso e permanência no ensino superior do Brasil, que já beneficiaram mais de 57 mil estudantes. Do total de contemplados, 82% são estudantes que realizaram o ensino médio em escolas públicas estaduais. Outro dado importante que evidencia a oportunidade criada pelos programas é o número de alunos que conciliam a formação com uma jornada de trabalho. Entre todos os contemplados, 85% fazem esse esforço duplo de estudar e trabalhar para garantir um futuro melhor na carreira.

50 mil novas vagas no ensino técnico

O CaTec+, programa do Governo de Santa Catarina, está incentivando o desenvolvimento do ensino técnico para estimular a geração de emprego, a inovação e o crescimento do estado. Já no último mês de novembro de 2025, foram disponibilizadas 19,7 mil novas vagas para interessados nos cursos vocacionados de acordo com necessidades regionais.

Os cursos técnicos do CaTec+ serão ofertados nas formas integrada, concomitante e subsequente, nos Centros de Educação Profissional (CEDUPs) e Escolas de Ensino Médio, da rede estadual de ensino. Ao todo, a SED lançará 35 mil novas vagas por meio de parcerias e 15 mil através da rede estadual de ensino até o fim de 2026.

A novidade reforça o CaTec, criado pelo Governo de Santa Catarina em 2024, como uma grande oportunidade para estudantes da rede estadual de ensino concluírem o ensino médio já com uma certificação técnica. São cerca de 30 mil estudantes matriculados nos cursos técnicos das escolas estaduais e instituições parceiras, garantindo um melhor preparo para o mundo do trabalho.

Pacto de Excelência pela Educação Pública de SC

Em 2025, também aconteceu a assinatura do Pacto de Excelência pela Educação Pública do estado com os municípios catarinenses. Na prática, os órgãos criarão estratégias e ações conjuntas para fortalecer os processos de aprendizagem dos estudantes e engajar os municípios em prol de uma educação de qualidade.

O regime de colaboração entre Estado e municípios é um dos pilares do fortalecimento da educação pública de Santa Catarina. Essa parceria tem se consolidado por meio de ações coordenadas, políticas integradas e compartilhamento de responsabilidades, com o objetivo de garantir o direito à educação de qualidade para todos os estudantes catarinenses, em todas as etapas e modalidades de ensino.

Ampliação das escolas cívico-militares

As escolas estaduais cívico-militares de Santa Catarina têm incentivado a melhoria do comportamento dos estudantes dentro e fora das unidades escolares. Os valores do respeito, da ordem, da disciplina são cada vez mais absorvidos pelos alunos, o que tem refletido no desempenho acadêmico, na conduta e nas relações interpessoais. Em 2025, o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares foi ampliado com oito novas unidades, chegando a 18 escolas atuando no modelo.

A iniciativa se justifica pela intensa demanda da comunidade escolar pela implementação do modelo cívico-militar nas unidades. Entre os motivos apontados para a procura estão o estímulo ao comportamento sadio, o respeito e a disciplina, o ambiente seguro e acolhedor que o modelo proporciona, além de preparar os estudantes para a vida em sociedade.

