Vereador Bruno Perez faz balanço de 2025 com atuação em todas as áreas da cidade



Vereador Bruno Perez em trabalho externo – Foto: Divulgação



Em 2025, o vereador Bruno Perez (MDB) fez 665 indicações para áreas como saúde, educação, trânsito, segurança e infraestrutura. Ao todo, o parlamentar tem 1.539 indicações para Boa Vista. A maioria das demandas da população é relacionada à recuperação de vias, pavimentação, drenagem e iluminação pública.

Um levantamento feito pelo Gabinete do vereador aponta 55 bairros contemplados com as indicações. Além disso, Bruno tem realizado um processo de escuta por meio do Gabinete na Rua. Um projeto em que a equipe, junto com o parlamentar, vai até os bairros fazer o levantamento dos problemas e receber as demandas dos moradores.

Os três bairros que mais receberam indicações foram Senador Hélio Campos, 13 de Setembro e Said Salomão. Para Bruno, muitos desses problemas já foram sanados junto à Prefeitura, devido a um processo de articulação e transparência.

“Quem me acompanha pode notar que além de ir até os bairros, também procuro secretários e o próprio prefeito para cobrar a realização dos serviços. Os recursos são limitados dentro do orçamento, e a ajuda federal é pouca, mas existe um cronograma de obras e muitas delas eu mesmo vou para acompanhar a execução”, pontuou Bruno Perez.

Ações

Devido aos casos de intoxicação por metanol em bebidas alcóolicas adulteradas no Brasil, Bruno também apresentou indicação para que a Prefeitura, Vigilância Sanitária e órgãos de segurança intensificassem as ações de fiscalização e campanhas de conscientização sobre esses produtos.

O parlamentar também pediu a criação da Patrulha Pet; a criação do Samuzinho na Escola; a criação de um canal no Whatsapp para a população solicitar reparos na iluminação pública; e intensificou as fiscalizações da venda de fogos de artifício de estampido em Roraima, como estabelece a Lei 1.484/2021.

Uma das indicações atendidas pela Prefeitura de Boa Vista, também foi a instalação de Ecobarreiras nos igarapés da capital. A finalidade é impedir a entrada de resíduos nas galerias pluviais.

Projetos e Leis

Atualmente, a Lei 2.775 de 16 de dezembro de 2025 entrou em vigor, após promulgação feita pela Câmara Municipal de Boa Vista. A lei, de autoria dos Vereadores Bruno Perez, Pastor Gill Rocha (Podemos) e Marcelo Nunes (PDT), proíbe a contratação, pela administração pública, de artistas e eventos abertos ao público que façam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas.

Mas o parlamentar também apresentou projetos voltados ao meio ambiente, como o IPTU Verde. A iniciativa autoriza a concessão de incentivo fiscal ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos imóveis que atendam iniciativas sustentáveis.

Bruno também lutou pela mudança de nomenclatura da Guarda Civil Municipal, para Polícia Municipal. No entanto, houve uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que manteve decisão da Justiça de São Paulo que suspendeu a mudança do nome da Guarda de São Paulo.

Na educação, Bruno propôs um projeto que incentiva atividades de combate ao Bullying nas escolas dentro de um projeto pedagógico. Para a causa da mulher, o vereador apresentou proposta para que as mulheres tenham acesso a spray de pimenta para a proteção pessoal. Já na causa animal, há um projeto de lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos.

Invasão ou ocupação irregular

Bruno Perez também apresentou um projeto que proíbe órgãos públicos de realizarem despesas que promovam, incentivem ou financiem invasão ou ocupação ilícita de propriedades urbanas ou rurais, privadas ou públicas.

O Vereador avalia que o ano foi importante também para o funcionalismo público. E que em 2026, muitas dessas propostas e cobranças serão executadas nos espaços públicos da capital.

“Tivemos um ano em que aprovamos projetos importantes para o servidor público, inclusive anunciando processos seletivos. Mas também demos muita atenção aos problemas mais comuns dos bairros e das comunidades. Tudo foi feito com transparência e as pessoas puderam entender ainda mais como funciona o trabalho de um parlamentar. No próximo ano tem muito mais novidade, muito mais presença nas ruas e muita coisa sendo resolvida”, finalizou.

Fonte: Da Redação

