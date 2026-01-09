Polícia Civil encerra 2025 com avanços na elucidação de homicídios em Roraima

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos no enfrentamento aos crimes contra a vida, graças ao trabalho integrado entre a DGH (Delegacia-Geral de Homicídios) e o Deint (Departamento de Inteligência) da Sesp (Secretaria de Segurança Pública).

O fortalecimento da atividade investigativa resultou no cumprimento de 67 mandados de busca e apreensão e 31 mandados de prisão, além da instauração de 204 inquéritos policiais e 86 prisões em flagrante.

“A atuação integrada da DGH com o Departamento de Inteligência da Sesp foi fundamental para o avanço das investigações. Esse trabalho conjunto permitiu identificar autores, mapear vínculos criminosos e dar respostas mais rápidas e qualificadas aos crimes de homicídio, ampliando significativamente os índices de elucidação”, destacou o delegado da DGH, João Evangelista.

União que faz a diferença

O trabalho conjunto entre a DGH e o Deint possibilitou, segundo o delegado, o cruzamento de informações estratégicas, análise de dados e suporte de inteligência, resultando em operações mais precisas e no direcionamento eficaz das investigações, especialmente em casos de maior complexidade e repercussão social.

Entre as operações de maior destaque em 2025 está a “Pedras de Moinho”, deflagrada em janeiro para apurar o homicídio do garimpeiro José Roberto Souza, ocorrido em maio de 2024. A ação resultou no avanço significativo das investigações e na responsabilização dos envolvidos.

Outro destaque foi a operação “Afluência”, deflagrada em agosto de 2025, que culminou na prisão de envolvidos em um duplo homicídio em menos de 72 horas, demonstrando a capacidade de resposta rápida da Polícia Civil quando há integração entre investigação e inteligência.

“Essas ações mostram que a Polícia Civil está cada vez mais preparada para enfrentar crimes contra a vida. O fortalecimento da inteligência, aliado ao trabalho técnico dos investigadores e delegados, tem garantido investigações mais eficientes e maior responsabilização criminal”, reforçou Evangelista.

Além da atuação em Roraima, a DGH também prestou apoio a outras polícias civis, demonstrando a capacidade técnica da unidade e o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Estado.

Ao avaliar os resultados alcançados, a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, destacou que a atuação da DGH foi determinante para conter a escalada da violência em períodos críticos do ano.

“Por meio da DGH e do trabalho integrado com a inteligência, a Polícia Civil deu respostas rápidas e eficazes, identificando, prendendo e isolando os autores desses crimes. Essa atuação firme e qualificada foi fundamental para frear a violência e reduzir de forma significativa a incidência de homicídios nas ruas”, afirmou.

Para Darlinda, os resultados de 2025 consolidam a DGH como unidade estratégica no combate aos crimes contra a vida, com investigações baseadas em inteligência, integração institucional e compromisso com a segurança da população.

