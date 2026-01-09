Boa Vista e Roraima Notícias

Polícia Civil encerra 2025 com avanços na elucidação de homicídios em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Polícia Civil encerra 2025 com avanços na elucidação de homicídios em Roraima

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos no enfrentamento aos crimes contra a vida, graças ao trabalho integrado entre a DGH (Delegacia-Geral de Homicídios) e o Deint (Departamento de Inteligência) da Sesp (Secretaria de Segurança Pública).

O fortalecimento da atividade investigativa resultou no cumprimento de 67 mandados de busca e apreensão e 31 mandados de prisão, além da instauração de 204 inquéritos policiais e 86 prisões em flagrante.

“A atuação integrada da DGH com o Departamento de Inteligência da Sesp foi fundamental para o avanço das investigações. Esse trabalho conjunto permitiu identificar autores, mapear vínculos criminosos e dar respostas mais rápidas e qualificadas aos crimes de homicídio, ampliando significativamente os índices de elucidação”, destacou o delegado da DGH, João Evangelista.

União que faz a diferença

O trabalho conjunto entre a DGH e o Deint possibilitou, segundo o delegado, o cruzamento de informações estratégicas, análise de dados e suporte de inteligência, resultando em operações mais precisas e no direcionamento eficaz das investigações, especialmente em casos de maior complexidade e repercussão social.

Entre as operações de maior destaque em 2025 está a “Pedras de Moinho”, deflagrada em janeiro para apurar o homicídio do garimpeiro José Roberto Souza, ocorrido em maio de 2024. A ação resultou no avanço significativo das investigações e na responsabilização dos envolvidos.

Outro destaque foi a operação “Afluência”, deflagrada em agosto de 2025, que culminou na prisão de envolvidos em um duplo homicídio em menos de 72 horas, demonstrando a capacidade de resposta rápida da Polícia Civil quando há integração entre investigação e inteligência.

“Essas ações mostram que a Polícia Civil está cada vez mais preparada para enfrentar crimes contra a vida. O fortalecimento da inteligência, aliado ao trabalho técnico dos investigadores e delegados, tem garantido investigações mais eficientes e maior responsabilização criminal”, reforçou Evangelista.

Além da atuação em Roraima, a DGH também prestou apoio a outras polícias civis, demonstrando a capacidade técnica da unidade e o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Estado.

Ao avaliar os resultados alcançados, a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, destacou que a atuação da DGH foi determinante para conter a escalada da violência em períodos críticos do ano.

“Por meio da DGH e do trabalho integrado com a inteligência, a Polícia Civil deu respostas rápidas e eficazes, identificando, prendendo e isolando os autores desses crimes. Essa atuação firme e qualificada foi fundamental para frear a violência e reduzir de forma significativa a incidência de homicídios nas ruas”, afirmou.

Para Darlinda, os resultados de 2025 consolidam a DGH como unidade estratégica no combate aos crimes contra a vida, com investigações baseadas em inteligência, integração institucional e compromisso com a segurança da população.

O post Polícia Civil encerra 2025 com avanços na elucidação de homicídios em Roraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Aderr e Femarh se unem para combater crescimento de javaporcos em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima, por meio da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), iniciou tratativas conjuntas para o controle do crescimento de javaporcos e porcos ferais no Estado. A reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira, 27, na sede da Aderr, e teve como […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Polícia Civil de Roraima abre inscrições para curso de aperfeiçoamento de tiro policial

Posted on Author boavistaagora.com.br

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), em parceria com a Escola de Governo da Segad (Secretaria da Gestão Estratégica e Administração), realizará o CAATP (Curso de Atualização e Aperfeiçoamento de Tiro Policial). As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, 17. As turmas são exclusivas para policiais civis. De acordo com a chefe do Nupen […]
Boa Vista e Roraima Notícias

IERR promove evento científico e de inovação em Amajari no dia 25 de julho

Posted on Author boavistaagora.com.br

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) irá realizar no dia 25 de julho a 1ª edição da PCIE (Produção Científica e Inovação Educacional) em Amajari. O evento é promovido pelo Polo de Apoio Presencial do IERR no município. O município será o próximo a receber o evento que, neste ano, será realizado em todas […]