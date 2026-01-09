Prefeitura abre inscrições para cursos de gastronomia a partir desta segunda-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) da Prefeitura de João Pessoa inicia, nesta segunda-feira (5), as inscrições para cursos gratuitos de Gastronomia em dois equipamentos administrados pela pasta.

Um dos cursos ofertados é o de Cozinha Saudável e Sustentável, que será realizado na Cozinha Comunitária do Gervásio Maia, com 30 vagas disponíveis e aulas no turno da tarde. Já o curso de Cozinha Regional acontecerá no Restaurante Popular de Mangabeira, com 60 vagas, distribuídas em turmas nos turnos da manhã e da tarde.

As aulas têm início na próxima segunda-feira (12). Os interessados devem comparecer aos locais onde os cursos serão realizados, portando documento de identidade, CPF e comprovante de residência. No ato da inscrição, será necessário o preenchimento de um formulário.

A Cozinha do Gervásio Maia fica na Rua do Arco, S/N e o Restaurante Popular de Mangabeira fica na Rua Francisco Pereira de Souza, S/N.