Neabi realiza encontro de bolsistas do Projeto Afrocientista

Alunos de diferentes campi estudaram intelectuais negros e criaram podcast
Sine Móvel atenderá em nove endereços na próxima semana (3 a 7 de novembro)
A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em nove pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele […]
Prefeitura inicia manutenção no túnel da rotatória do gás
Paula Pessoa Secretaria de Mobilidade Urbana Colaboração da estagiária Agata Sales A Prefeitura de São José dos Campos informa que a partir desta terça-feira (14), terá início a manutenção das juntas de dilatação na parte superior do túnel da rotatória do gás, no Jardim Americano. O serviço tem duração aproximada de 12 dias. O […]
Workshop sobre técnicas de barbearia e designer de sobrancelhas capacita 12 pessoas em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito
Prefeitura de Bonito Realiza Workshop de Qualificação Profissional com Ênfase em Turismo Sustentável A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, promoveu entre os dias 27 de novembro e 03 de dezembro de 2024, um workshop inovador como parte do Programa de Qualificação para o Turismo. A ação, realizada […]