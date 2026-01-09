NOTÍCIAS

Neabi realiza encontro de bolsistas do Projeto Afrocientista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Neabi realiza encontro de bolsistas do Projeto Afrocientista

Alunos de diferentes campi estudaram intelectuais negros e criaram podcast

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Sine Móvel atenderá em nove endereços na próxima semana (3 a 7 de novembro)

Posted on Author boavistaagora.com.br

A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em nove pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele […]
NOTÍCIAS

Prefeitura inicia manutenção no túnel da rotatória do gás

Posted on Author boavistaagora.com.br

Paula Pessoa Secretaria de Mobilidade Urbana Colaboração da estagiária Agata Sales  A Prefeitura de São José dos Campos informa que a partir desta terça-feira (14), terá início a manutenção das juntas de dilatação na parte superior do túnel da rotatória do gás, no Jardim Americano. O serviço tem duração aproximada de 12 dias. O […]
NOTÍCIAS

Workshop sobre técnicas de barbearia e designer de sobrancelhas capacita 12 pessoas em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Prefeitura de Bonito Realiza Workshop de Qualificação Profissional com Ênfase em Turismo Sustentável A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, promoveu entre os dias 27 de novembro e 03 de dezembro de 2024, um workshop inovador como parte do Programa de Qualificação para o Turismo. A ação, realizada […]