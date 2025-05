Acolhidos do Lar São Gabriel são transferidos para a Orionópolis e terão mais qualidade de vida

Os acolhidos do Lar São Gabriel, tutelados pelo Estado, foram recepcionados com muito carinho nesta quarta-feira, 29 de maio, pela equipe da Orionópolis Catarinense, em São José. A partir de agora esse será o novo lar das 15 pessoas com deficiência intelectual moderada, severa ou com Transtorno do Espectro Autista. O serviço é vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS).

O objetivo da mudança é garantir que os acolhidos, que tiveram vínculos familiares rompidos, tenham uma melhor qualidade de vida, acesso a melhor infraestrutura e cuidados. A transferência teve inclusive um momento de emoção no reencontro entre irmãos, já que um jovem vivia no São Gabriel e o outro morava na Orionópolis.

De acordo com a secretária da SAS, Adeliana Dal Pont, a Orionópolis é uma referência no acolhimento de pessoas com deficiência. “Eles já têm um trabalho prestado de muitos anos e tenho certeza que estarão em ótimas mãos. Eles vão socializar com outras pessoas, conviverem com irmãos como foi o caso dos jovens que se reencontraram, e poderão se desenvolver ainda mais e serem muito felizes”, comenta.

O padre, Milton Quintino de Lima, diretor da Orionópolis Catarinense, destacou a importância da parceria com a Assistência Social. Para nós é uma alegria muito grande receber esses jovens e fazer o bem sempre. Eles precisam de amor e de cuidado. Estamos muito felizes em fazer o convênio com o Estado e em realizar essa parceria”, disse.

