ASSISTIR AO VIVO Atlético-MG x Cienciano HOJE (29), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Atlético-MG x Cienciano acontece HOJE (29) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Atlético-MG x Cienciano: onde assistir, horário, escalações e tudo sobre o jogo decisivo pela Sul-Americana

Atlético-MG e Cienciano entram em campo nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e promete fortes emoções para os torcedores, já que vale a liderança do Grupo H e uma vaga direta nas oitavas de final da competição.

Com 8 pontos conquistados até o momento, o Atlético-MG ocupa a segunda colocação do grupo, apenas um ponto atrás do líder Cienciano, que soma 9. A partida é de extrema importância para ambas as equipes, que buscam garantir um lugar no mata-mata sem passar pelos playoffs. Para o Galo, só a vitória interessa se quiser assumir a liderança do grupo e evitar o confronto contra um time vindo da Copa Libertadores.

Como chega o Atlético-MG

O time comandado por Gabriel Milito vem mostrando evolução na temporada, com bons desempenhos nas últimas rodadas da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa e contando com o apoio da torcida na Arena MRV, o Atlético-MG aposta na força do seu elenco para superar o líder do grupo. Jogadores como Hulk, Paulinho e Zaracho são esperanças de gols e criatividade no meio-campo e ataque.

Além disso, a defesa atleticana tem mostrado solidez, com destaque para Everson no gol e as boas atuações dos zagueiros Bruno Fuchs e Mauricio Lemos. A equipe sabe que qualquer resultado que não seja a vitória pode significar a ida para os playoffs contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores — um risco que o Galo quer evitar.

Como chega o Cienciano

O Cienciano, do Peru, surpreendeu nesta edição da Copa Sul-Americana e lidera o grupo com uma campanha consistente. O time peruano aposta em sua organização tática e velocidade nos contra-ataques para tentar segurar o Atlético-MG fora de casa. Um empate garante ao Cienciano a liderança e a vaga direta nas oitavas de final, o que deve influenciar a postura mais cautelosa da equipe comandada por Leonel Álvarez.

Com jogadores experientes e acostumados a partidas internacionais, o Cienciano chega confiante para a partida, mas sabe das dificuldades de enfrentar um adversário forte em seus domínios.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Arana; Otávio, Battaglia, Zaracho e Scarpa; Paulinho e Hulk

Técnico: Gabriel Milito

Cienciano: Ferreyra; Morales, Quina, Garcés e López; Molina, Núñez, Ayarza e Ramírez; Lizarbe e Rengifo

Técnico: Leonel Álvarez

Onde assistir Atlético-MG x Cienciano ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+. A cobertura em tempo real também estará disponível no aplicativo e site do 365Scores, onde é possível acompanhar estatísticas, escalações, lances e resultados de todas as partidas da Sul-Americana.

Ficha técnica da partida

Jogo: Atlético-MG x Cienciano

Atlético-MG x Cienciano Data: Quinta-feira, 29 de maio de 2025

Quinta-feira, 29 de maio de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, Belo Horizonte (MG) Rodada: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana Transmissão: ESPN, Disney+ e cobertura em tempo real no 365Scores

Conclusão

Atlético-MG x Cienciano é um dos jogos mais esperados desta rodada da Copa Sul-Americana. Com a classificação direta em jogo, as equipes prometem um duelo de alto nível técnico e muita emoção. O torcedor atleticano, claro, espera ver o Galo brilhar e conquistar a vitória em casa para avançar diretamente às oitavas de final. Já o Cienciano busca consolidar sua campanha surpreendente e seguir firme na competição continental.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.