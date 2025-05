Secretaria de Meio Ambiente realiza Novo Mutirão de Castração para Animais da Lista de Espera em Guaratinguetá

A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da CLAMA (Clínica Ambulatorial Animal), realizará um novo Mutirão de Castração para reduzir as filas e atender à demanda acumulada, ao todo, 600 animais entre cães e gatos serão castrados, sendo 200 em cada dia. A ação será realizada no período de 13 a 15 de junho, das 8h às 16h, na Praça dos Meps, atrás do SENAC, próximo a CLAMA.

Os atendimentos serão prioritariamente para a demanda reprimida da clínica e os tutores estão sendo informados por meio de contato telefônico da CLAMA. É fundamental que os tutores cumpram o horário agendado, pois ausências sem aviso prejudicam o andamento da ação. Se não puder comparecer, solicitamos que entrem em contato com a clínica para reagendamento.

ATENÇÃO: Os novos interessados podem entrar em contato por meio do WhatsApp (12) 99724-9849 para realizar um cadastro prévio.

Castrar é cuidar e proteger seu pet!