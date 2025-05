Audiência Pública marca início da implementação do Instituto Federal em Cotia – IFSP

Primeiro de três encontros com a comunidade visa definir eixos tecnológicos e cursos que serão ofertados, alinhados com as demandas locais e o desenvolvimento da região

Um passo significativo para a educação e o desenvolvimento de Cotia foi dado na noite de ontem, 27 de maio. A primeira audiência pública para a implementação do Campus Cotia do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi realizada às 19h, na Rua Jorge Caixe, 306A, no Bairro Portão. O evento reuniu autoridades, representantes da instituição e a comunidade local, marcando o início de um processo que promete transformar o cenário educacional e profissional da região.

A mesa de abertura contou com a presença de importantes figuras políticas e educacionais, demonstrando o apoio e a colaboração interinstitucional para a concretização do projeto. Estiveram presentes Welington ‘Formiga’ Aparecido Alfredo, prefeito de Cotia; Osmar Danilo da Silva, presidente da Câmara dos Vereadores; Ricardo Agostinho de Rezende Junior, chefe de Gabinete da Reitoria do IFSP; Ana Paula Santos, secretária da Educação; Guidinho Fecchio, secretário de Indústria, Comércio e Empreendedorismo; Michel da Silva Alves, secretário de Trabalho e Renda; Silvio Cabral, secretário de Desenvolvimento Social e Periferias; e Lucia Collet, diretora do Campus Cotia do IFSP.

Um Processo Participativo para Definir o Futuro

Lucia Collet, diretora-geral do Campus Cotia, expressou grande otimismo com o início das discussões. “Hoje nós teremos a primeira audiência pública do Instituto Federal do Campus Cotia e a gente está bastante com uma expectativa muito boa porque é um avanço muito importante para o município a implantação do Instituto Federal”, afirmou. Ela destacou o potencial de Cotia, um município “relativamente grande, ainda em expansão imobiliária, com muitas indústrias e com uma demanda de formação profissional bastante alta”.

Collet explicou que esta é a primeira de três audiências públicas, concebidas como consultas diretivas para a escolha dos eixos tecnológicos e dos cursos que serão ofertados. “Esses eixos tecnológicos vão direcionar quais os tipos de curso que a gente vai trazer e que esses cursos estejam alinhados com o arranjo produtivo local e com as demandas sociais do município”, detalhou. Nesta primeira etapa, o foco foi apresentar o Instituto Federal e iniciar o processo de consulta. A segunda audiência trará estudos socioeconômicos e pesquisas para embasar uma proposta, culminando na terceira audiência com a definição dos dois eixos tecnológicos e os respectivos cursos para o campus de Cotia.

Sonho de uma Década se Concretizando

O entusiasmo pela chegada do IFSP à cidade foi ecoado por Nicolas Gomes, Secretário de Esportes e Juventude de Cotia. “E a minha expectativa sobre a vinda do IF aqui para o nosso município é uma das melhores. Há mais de 10 anos nós lutamos pela vinda do IF aqui na nossa região”, revelou Gomes. Ele enfatizou que a conquista transcende o município, beneficiando toda a região que “sempre sonhou e sempre teve um anseio por políticas para a juventude, para a nossa população”.

O secretário relembrou a longa trajetória de luta por mais investimentos e cursos, não apenas para Cotia, mas para todo o estado de São Paulo. “E agora, graças a Deus e graças ao presente Lula, teremos agora o Instituto Federal aqui na nossa cidade”, comemorou. A expectativa, segundo ele, está “a mil”. Em um depoimento pessoal, Nicolas Gomes revelou seu próprio plano de integrar a primeira turma do IFSP em Cotia: “E eu serei um dos estudantes, tá? Então, já fiz a minha inscrição no Enem esse ano, parei a prova e, se Deus quiser, o ano que vem estarei no Instituto Federal estudando na primeira turma do nosso Instituto aqui em Cotia.”