Peñarol x Vélez Sarsfield, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (29), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Peñarol x Vélez Sarsfield acontece Hoje (29) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Peñarol x Vélez Sarsfield: Onde Assistir, Retrospecto, Escalações e Prognóstico para o Jogo da Libertadores

Peñarol e Vélez Sarsfield se enfrentam nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), em um duelo crucial válido pela Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e terá transmissão ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming oficial da competição.

Situação das Equipes

O Peñarol chega embalado por uma boa fase. A equipe uruguaia venceu o Plaza Colonia por 2 a 0 na última rodada da liga local e acumula uma sequência impressionante de seis vitórias consecutivas. Jogando em casa, o Peñarol está invicto há seis partidas, tendo marcado gols em todos esses compromissos.

Já o Vélez Sarsfield vive uma situação oposta. O time argentino foi derrotado pelo Lanús por 2 a 0 na Copa Argentina e não vence fora de casa há 11 jogos, com três derrotas seguidas como visitante. A defesa do Vélez tem sofrido constantemente, sendo vazada nos últimos três compromissos fora dos seus domínios.

Retrospecto do Confronto

Peñarol e Vélez já se enfrentaram nove vezes na história, com ampla vantagem dos argentinos, que somam cinco vitórias, contra duas dos uruguaios, além de dois empates. Na Libertadores, o equilíbrio pende ainda mais para o Vélez, que venceu quatro dos cinco duelos anteriores no torneio continental.

No Estádio Campeón del Siglo, porém, o Peñarol leva vantagem: em quatro confrontos, venceu dois, empatou um e perdeu apenas uma vez.

Escalações Prováveis

Peñarol (técnico: Diego Aguirre)

Último jogo: Vitória por 2 a 0 contra Plaza Colonia

Provável escalação: Guillermo De Amores; Pedro Milans, Léo Coelho, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa; Leo Fernández, David Terans, Javier Cabrera; Maximiliano Silvera

Desfalques: Eduardo Darias (ligamento cruzado), Felipe Avenatti (lesão adutora)

Vélez Sarsfield (técnico: Guillermo Barros Schelotto)

Último jogo: Derrota por 2 a 0 contra Lanús

Provável escalação: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Elias Gómez, Valentín Gómez, Damián Fernández; Agustín Bouzat, Christian Ordonez, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Matías Pellegrini, Francisco Pizzini

Desfalques: Joaquín García (tornozelo quebrado)

Curiosidades e Estatísticas

O técnico Diego Aguirre enfrentou Guillermo Barros Schelotto duas vezes e perdeu ambas.

Onde Assistir

A transmissão ao vivo da partida será feita exclusivamente pela plataforma Paramount+, com início às 19h (horário de Brasília). Os assinantes do serviço poderão acompanhar o confronto com narração e comentários ao vivo.

Palpites e Prognóstico

Dada a fase atual das equipes e o fator casa, o Peñarol entra como favorito para este confronto. O bom desempenho ofensivo, somado à instabilidade defensiva do Vélez fora de casa, pode ser determinante para mais uma vitória dos uruguaios. No entanto, o histórico do Vélez na Libertadores contra o Peñarol indica que será um duelo equilibrado.

