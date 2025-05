Boa Vista Junina: quadrilhas se preparam para emocionar e encantar no tablado em concurso

Foto: Divulgação Semuc



O Boa Vista Junina começa na próxima terça-feira, 3, na Praça Fábio Marques Paracat e com ele, o tradicional Concurso de Quadrilhas, que este ano, promete emocionar o público boa-vistense com a celebração de 25 anos do Maior Arraial da Amazônia.

A Arena Junina está ainda mais grandiosa, com estrutura coberta, iluminação cênica e capacidade para receber mais de 5 mil pessoas.

O concurso no Boa Vista Junina

Como resultado, a competição contará com a participação de 24 grupos – 12 do Grupo Especial e 12 do Grupo de Acesso. O concurso segue até sexta-feira, 6, com a grande apuração marcada para o dia 7. No domingo, 8, último dia do evento, se apresentam as campeãs do Grupo de Especial e do Grupo de Acesso. Terá troféus para elas.

Do mesmo modo, a grande vencedora do Grupo Especial também garantirá um pacote com passagens aéreas para representar Roraima no cenário nacional de quadrilhas.

Maior Arraial da Amazônia repleto de novidades

A estrutura da Arena Junina é pensada para proporcionar conforto e visibilidade ao público, com um tablado de mais de 700 metros quadrados, um dos maiores já utilizados no evento. Além disso, a iluminação cênica dará o toque final às apresentações, valorizando ainda mais os detalhes de cada espetáculo.

Entre as novidades deste ano está a premiação técnica individual, com troféus para os três primeiros colocados nas categorias de visagismo, cenografia e iluminação cênica – avaliadas por professores doutores do curso de Artes Visuais da UFRR. A tradicional premiação para os destaques do concurso segue com R$ 6 mil para cada eleito nas categorias Rei Matuto, Rainha Caipira, Rainha da Diversidade e Casal de Noivos.

25 anos de brilho, tradição e resistência

Para o diretor-executivo do Concurso de Quadrilhas Juninas, Chiquinho Santos, assim, a edição comemorativa de 2025 será um verdadeiro espetáculo da cultura popular.

“O público pode esperar ainda mais brilho e emoção este ano. Ampliamos a capacidade da Arena Junina, atendendo a um pedido antigo da comunidade. Também aumentamos o tablado para mais de 700 metros quadrados, garantindo mais liberdade de criação para os grupos. Tudo isso para celebrar os 25 anos de história do Boa Vista Junina com a grandiosidade que ele merece”, disse.

Chiquinho também destacou o impacto social e econômico do evento. “O Boa Vista Junina não é só um giro de saia ou uma palma de mão. É uma manifestação artística que movimenta a economia criativa da nossa cidade. Isso é identidade cultural gerando desenvolvimento e oportunidade”, garantiu.

Boa Vista junina com representatividade

O corpo de julgadores contará com nove especialistas – sendo três de fora do Estado – com formações e vivências diversas, incluindo representantes indígenas e quilombolas.

Por fim, os quesitos a serem avaliados vão desde coreografia, repertório e figurino até criatividade e animação. Com tanta diversidade e dedicação, o Concurso de Quadrilhas promete encantar, emocionar e reforçar o orgulho de ser roraimense, reafirmando o Boa Vista junina como o maior da Amazônia.

Fonte: Da Redação