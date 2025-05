Campanha de arrecadação de inverno para o Canil Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Com a chegada do inverno, o frio se torna um grande desafio para os mais de 200 animais — entre cães e gatos — que atualmente vivem no Canil Municipal de Sorocaba.

A Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Bem-Estar e Proteção Animal, está lançando a Campanha de Arrecadação de Inverno para o Canil Municipal de Sorocaba, para garantir mais conforto e dignidade a esses companheiros enquanto esperam por um lar definitivo através da Campanha Municipal permanente, Divulga Pet.

Os itens de maior necessidades são: Cobertores e mantas (novos ou usados, em bom estado), roupinhas para pets de todos os tamanhos, tapetes, casinhas e caminhas.

As doações podem ser entregues diretamente no Canil Municipal de Sorocaba, localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 345 – Jardim Zulmira e também no Espaço Solidário, localizado na Avenida Rudolf Dafferner, 65 – Alto da Boa Vista.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Se preferir, é possível entrar em contato para saber outras formas de ajudar: (15) 3202-8006 e (15) 99104-4258.

Doe calor, doe carinho, doe esperança.

Contamos com sua solidariedade para tornar este inverno mais acolhedor para nossos amigos peludos. Compartilhe, doe, ajude!