Oficina sobre biologia molecular é ofertada para estudantes do ensino fundamental e do médio em RR

O Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (IFRR) vai ofertar a oficina Interação Social por Meio da Análise e Montagem do Cariótipo Humano. O evento acontece nesta sexta-feira, 21, das 8h às 11h.

O público-alvo são os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do CBV. Também vão participar três turmas do ensino fundamental da Escola Estadual São Vicente de Paula: do 7º, 8º e 9º ano.

A oficina tem como objetivo proporcionar aos estudantes conhecimento e compreensão de como os cromossomos presentes na espécie humana se encontram organizados no cariótipo humano. Além disso, visa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dessa importante temática da biologia molecular.

Conforme o coordenador da oficina, professor Fred Farias Cavalcante, a atividade prática ocorrerá com a utilização do livro didático, autoexplicativo, confeccionado pelos mentores desse evento de extensão.

“Será possibilitado que eles [alunos] manipulem a imagem fornecida em papel A4 e, em seguida, possam destacar os cromossomos, classificá-los em função de sua morfologia a ponto de conseguir encontrar os pares de cromossomos homólogos e, por fim, montar o cariótipo em questão, identificando o nome (número) referente a cada par de cromossomos encontrados, finalizando com a identificação dos grupos aos quais eles pertencem”, explicou.

Interação social

Ele esclareceu ainda que, como evento de extensão, a ação pedagógica também visa promover a interação social entre os participantes. Independentemente do ano letivo, curso ou instituição a que pertença. “Dessa forma, estaremos favorecendo o amadurecimento de ideias e possibilitando a ocorrência de momentos sociais prazerosos. Ou seja, gostar de estar no IFRR/Campus Boa Vista, e o interesse pelo curso de Licenciatura em Ciências Biológicas ofertado por nossa instituição”, disse.

A organização do projeto de extensão, por meio do qual será realizada a oficina, conta com a colaboração de mais 29 colaboradores, entre servidores do IFRR, da escola estadual participante e de acadêmicos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) do IFRR.

