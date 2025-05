Ferroviária x Botafogo-SP; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Ferroviária x Botafogo-SP é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (29) às 21h35 hs (horário de Brasília).

Ferroviária x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações do duelo paulista pela Série B

Nesta quinta-feira, 29 de maio, a emoção do Brasileirão Série B promete agitar o interior de São Paulo com o clássico regional entre Ferroviária e Botafogo-SP, válido pela 10ª rodada da competição. A partida será disputada às 21h35 (horário de Brasília), no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

A Ferroviária, comandada por Vinicius Bergantin, vive um momento instável. A equipe está invicta em casa, mas não vence há três rodadas e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Goiás. Com 11 pontos, a Locomotiva ocupa a 14ª posição, tentando se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar do G-4.

Já o Botafogo-SP, sob nova direção com a chegada de Allan Aal, estreou com o pé direito ao vencer o CRB por 2 a 1 na rodada anterior, o que tirou o time da zona da degola. Com a moral elevada, o Pantera quer manter a boa fase e somar pontos fora de casa.

Onde assistir Ferroviária x Botafogo-SP ao vivo

TV Aberta : RedeTV

: TV por assinatura : ESPN

: Streaming : Disney+

: YouTube : Desimpedidos (transmissão alternativa)

: Tempo real: cobertura lance a lance no ge.globo

Prováveis escalações

Ferroviária (técnico: Vinicius Bergantin)

Formação provável:

Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves (ou Gustavo Medina) e Eric Melo; Ricardinho, Netinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão.

Desfalques:

Tárik (lesão muscular)

Gustavo Medina (dúvida – lesão muscular)

Thayllon (em transição)

Denílson (rompimento de ligamento)

Cauã Aguiar (lesão no quadril)

Pendurados: Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Carlão, Eric Melo e Ricardinho

Botafogo-SP (técnico: Allan Aal)

Formação provável:

Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Alejo Dramisino; Matheus Régis, Jonathan Cafu e Alexandre Jesus.

Desfalques:

Matheus Barbosa, Matheus Costa e Wesley Dias (transição)

Alisson Cassiano, Jefferson Nem e Jean Victor (departamento médico)

Pendurados: Rafael Milhorim, Carlos Eduardo, Edson, Alisson Cassiano, Jonathan Cafu, Jeferson, Alejo Dramisino e Sabit

Arbitragem

Árbitro principal : Matheus Delgado Candançan (SP)

: Matheus Delgado Candançan (SP) Assistente 1 : Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) Assistente 2 : Raphael de Albuquerque Lima (SP)

: Raphael de Albuquerque Lima (SP) Quarto árbitro : Renan Pantoja de Quequi (SP)

: Renan Pantoja de Quequi (SP) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Curiosidades e clima do jogo

O clássico Bota-Ferro é tradicional no interior paulista, e mesmo na Série B, carrega rivalidade histórica. A Fonte Luminosa promete bom público, impulsionado pela busca da Ferroviária por redenção diante de seu torcedor e a expectativa em torno do Botafogo-SP com seu novo treinador.

Ambas as equipes precisam somar pontos para evitar sustos na parte de baixo da tabela e manter vivo o sonho de acesso.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.