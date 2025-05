Segurança do Campo até a Mesa – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Foto: Welika Matos/Semuc/PMBV A Prefeitura de Boa Vista está percorrendo os municípios roraimenses para compartilhar as boas práticas orçamentárias voltadas à Política da Primeira Infância na capital. As reuniões técnicas fazem parte das ações do Pacto pela Primeira Infância, firmado em agosto de 2023 entre o Tribunal de Contas de Roraima, a Prefeitura e demais entidades públicas do estado. […]