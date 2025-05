Vasco enfrentará o Independiente Del Valle nos playoffs da Sul-Americana: decisão será em São Januário

O Vasco da Gama já conhece seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. Trata-se do Independiente Del Valle, do Equador, que terminou a fase de grupos da Libertadores como o terceiro melhor terceiro colocado, garantindo assim uma vaga na repescagem do torneio continental.

A equipe carioca terá um grande desafio pela frente, especialmente porque o primeiro duelo será disputado fora de casa, na temida altitude de Quito. O estádio Banco de Guayaquil, casa do Del Valle, está localizado a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar, um fator que historicamente complica a vida dos clubes brasileiros.

Apesar da dificuldade inicial, o Vasco tem a vantagem de decidir a vaga diante da sua torcida em São Januário, onde costuma apresentar um bom desempenho. A Conmebol ainda irá confirmar as datas oficiais das partidas, mas a expectativa é de que os confrontos aconteçam na segunda quinzena de julho, após a conclusão da fase de grupos da Sul-Americana.

Desempenho das equipes

O Vasco chega aos playoffs após terminar a fase de grupos da Sul-Americana na segunda colocação de seu grupo, atrás apenas do líder. A equipe cruzmaltina demonstrou solidez defensiva e conta com peças importantes em ascensão, como Payet, Vegetti e Coutinho, que podem ser decisivos nesse confronto direto.

Já o Independiente Del Valle vem de uma campanha difícil na Libertadores, onde não conseguiu avançar para as oitavas de final, mas mostrou competitividade diante de grandes adversários. Com um histórico recente de boas campanhas em torneios internacionais – foi campeão da Sul-Americana em 2019 – o time equatoriano é reconhecido por sua organização tática e pelo aproveitamento da altitude como aliada.

Vantagem em casa pode ser decisiva

Decidir em casa é um ponto favorável para o time de FernandoDiniz. Com o apoio da torcida vascaína em um São Januário lotado, o clube terá a chance de reverter qualquer desvantagem que possa ocorrer no jogo de ida. A força da torcida e o ambiente favorável podem ser determinantes para garantir a classificação às oitavas de final.

Se avançar, o Vasco continuará sua trajetória em busca de um título internacional inédito e da vaga direta nas oitavas de final da próxima edição da Copa Libertadores.

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Vasco x Melgar acontece HOJE (27) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Vasco x Melgar: Onde assistir ao decisivo confronto da Copa Sul-Americana 2025

Na terça-feira, 27 de maio de 2025, o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), será palco de um confronto decisivo pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Vasco da Gama recebe o Melgar, do Peru, em duelo válido pelo Grupo G, com início marcado para as 19h (horário de Brasília).

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+, plataforma que detém os direitos de exibição de vários jogos da competição nesta temporada. Assim, torcedores vascaínos e amantes do futebol sul-americano poderão acompanhar o confronto com qualidade e praticidade via internet.

Situação do grupo e o que está em jogo

Com cinco rodadas já disputadas, o Grupo G da Sul-Americana 2025 tem a seguinte classificação:

Lanús (ARG) – 11 pontos

– 11 pontos Melgar (PER) – 7 pontos

– 7 pontos Vasco (BRA) – 5 pontos

– 5 pontos Equipe 4 – já eliminada

O Lanús já está classificado diretamente para as oitavas de final, como líder do grupo. O Vasco, atualmente na terceira colocação, precisa vencer o Melgar para chegar a 8 pontos e ultrapassar os peruanos, assumindo a segunda posição da chave.

Caso conquiste a vitória, o Cruzmaltino garantirá vaga nos playoffs da Sul-Americana, etapa em que os segundos colocados de cada grupo enfrentam os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. A partir desses confrontos, definem-se os últimos classificados para as oitavas de final do torneio continental.

Transmissão da Copa Sul-Americana 2025

Além do Paramount+, outros canais também transmitem partidas da Sul-Americana em 2025, como:

SBT (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Disney+ (streaming)

No entanto, o jogo entre Vasco x Melgar será exibido apenas pelo Paramount+, sendo necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar ao vivo.

Expectativa e apoio da torcida

A partida promete grande mobilização da torcida vascaína, que deve lotar São Januário em busca de apoiar o time rumo à classificação. O jogo é considerado uma verdadeira final para o clube carioca, que vê na Sul-Americana uma oportunidade importante de título internacional e retorno ao protagonismo no cenário continental.

Serviço do jogo

Jogo: Vasco x Melgar

Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão ao vivo: Exclusiva no Paramount+

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.