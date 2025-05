Manaus x Independência; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Manaus x Independência: duelo direto pela liderança do Grupo A1 na Série D 2025

Neste sábado, dia 31 de maio de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), o Estádio da Colina será palco de um confronto decisivo pela 7ª rodada do Brasileirão Série D, Grupo A1: Manaus x Independência. As duas equipes brigam ponto a ponto pelas primeiras colocações da tabela, com o Manaus ocupando atualmente a 4ª posição com 11 pontos, e o Independência logo à frente, em 3º lugar, com 12 pontos.

O retrospecto entre os clubes é recente, mas promete emoção. No último confronto direto, o Manaus levou a melhor e venceu por 1 a 0, em uma partida marcada pelo equilíbrio e forte marcação. Agora, o time da casa quer repetir o feito e retomar sua posição no G-4, mirando a classificação para a fase mata-mata da competição.

Situação das equipes na tabela

O Manaus vive um bom momento na Série D. Com três vitórias, dois empates e uma derrota, o time amazonense aposta na força de sua torcida e no entrosamento do elenco para seguir entre os quatro primeiros. A equipe precisa manter a consistência para não perder contato com os líderes.

Já o Independência, representante do Acre, surpreendeu nas rodadas anteriores e soma quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. O clube mostra evolução e se destaca pelo ataque veloz e pelas transições rápidas, características que vêm dando trabalho aos adversários.

Destaques individuais

Pelo lado do Manaus, o atacante Ruan tem sido o nome mais decisivo da equipe, com gols importantes nas últimas rodadas. O técnico Renato Costa deve manter o esquema 4-2-3-1, apostando na compactação defensiva e velocidade pelos flancos.

No Independência, o meia Jean Carlos é o cérebro do time, responsável por organizar as jogadas e servir o artilheiro Matheus, que já marcou três vezes nesta Série D.

Expectativa e transmissão

A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando a vitória para consolidar sua posição no topo da tabela. O duelo será transmitido por plataformas de streaming e rádios locais, além da cobertura em tempo real por sites como Sofascore e 365Scores.

Com equilíbrio na tabela e estilos de jogo distintos, Manaus x Independência tem tudo para ser um dos grandes jogos da rodada.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.