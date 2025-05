Nova Iguaçu terá nove dias de ações ambientais no Junho Verde

Na próxima quinta-feira, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para comemorar a data, a Prefeitura de Nova Iguaçu, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), vai promover uma série de ações em alusão ao Junho Verde, mês que marca a proteção ao meio ambiente. Entre as atividades, haverá doação e plantio de mudas, caminhada na natureza, projeto voltado para a educação ambiental e capacitação de novos voluntários para o combate aos incêndios florestais.

As atividades tiveram início nesta sexta-feira (30), na Praça Rui Barbosa, no Centro, com a distribuição de mudas de pau ferro, sibiripuba, ipê, oiti, paineira, pata de vaca, entre outras. A ação foi realizada pela tenda ECOnhecer, pela Educação Ambiental e pela Guarda Ambiental Municipal (GMA), que neste sábado (31), em parceria com o Instituto EAE, farão um plantio de 200 mudas de espécies nativas da mata atlântica na Floresta do Pertencimento, na Serra do Vulcão. O ponto de encontro será em um posto de combustível próximo à Universidade Iguaçu (UNIG), na Avenida Abílio Augusto Távora, às 8h.

A Semana do Meio Ambiente terá ainda o lançamento de um projeto piloto, o “Compostar na Escola”. A ação de educação ambiental passará por quatro escolas da rede municipal e irá orientar alunos e funcionários quanto a separação e utilização de resíduos como gerador de produtos, evitando o descarte incorreto e promovendo geração de renda.

Na terça-feira (3), a SEMAM vai promover uma caminhada ecológica pelo Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. A atividade terá início às 9h e é aberta ao público. O ponto de partida será a guarita do parque. Na quarta (4), a Guarda Municipal Ambiental (GMA) e funcionários do parque levarão os projetos “Protetores Mirins” e “Aprendendo e Preservando” à Escola Municipal Monteiro Lobato.

No dia 5 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, a GMA fará uma palestra na CEDAE. A quinta-feira também será marcada pelo V Encontro de Pesquisadores do PNMNI, que será realizado das 8h às 17h, na Casa de Cultura. Ao longo do dia, serão debatidos temas como conservação ambiental e práticas educativas inclusivas.

Neste mesmo dia será iniciada a formação da terceira turma de voluntários do curso de brigadistas florestais, com uma aula teórica na no auditório da Casa do Professor, na Secretaria Municipal de Educação. No dia seguinte, os alunos passarão por uma aula prática no Morro do Cruzeiro, na qual irão combater um incêndio controlado pela GMA e pela Defesa Civil de Nova Iguaçu.

No sábado (7), a SEMAM, em parceria com a ONG Onda Verde, irá promover o Evento de Meio Ambiente em Tinguá, a partir das 9h. A ação vai contar com passeio ecológico guiado, tendas interativas e exposição de fauna e flora locais. As comemorações serão encerradas na segunda-feira (9), com uma ação de plantio de mudas no CEFET, a partir das 10h.