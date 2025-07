Agência Minas Gerais | Com apoio do Governo de Minas, Latam anuncia rota direta Uberaba-Guarulhos

Para reforçar a conectividade aérea de Minas Gerais, a Latam Airlines Brasil anuncia a criação da nova rota Uberaba-São Paulo/Guarulhos, criada para reforçar a conectividade aérea de Minas Gerais. A rota está planejada para iniciar a operação em 5/1/2026, com três voos por semana.

“A nova rota da Latam para Uberaba facilitará o turismo no Triângulo Mineiro, permitindo que mais pessoas conheçam as atrações da região. No lado da economia, a ligação direta com o aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da Latam, vai impulsionar negócios, o agronegócio e o fluxo de investimentos para a região”, comenta a diretora de Vendas e Marketing da empresa, Aline Mafra. As passagens estarão às vendas nos próximos dias no site da companhia.

A abertura de mais esta rota reforça a parceria da companhia com o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas.

“Nos últimos anos, Minas Gerais deslanchou na atração de investimentos e no turismo. Nosso estado alcançou uma visibilidade inédita e a ampliação nas conexões aéreas é fundamental para atender essa demanda. Portanto, esse investimento da Latam, empresa parceira do estado e que conta com o suporte da Invest Minas, terá um impacto muito positivo no Triângulo Mineiro, região que se desenvolveu em diversos setores da economia”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Corrêa da Costa.

Latam em Minas

Atualmente, a Latam opera cerca de 185 voos semanais em Minas Gerais, com operação nos aeroportos de Belo Horizonte/Confins, Uberlândia e Montes Claros. Em Confins, a empresa opera voos diretos para os centros de conexão de Brasília, São Paulo/Guarulhos e São Paulo/Congonhas, além da rota sazonal para Fortaleza, realizada de junho a agosto.

Para setembro, a companhia já anunciou a nova rota para Porto Alegre, com 14 frequências semanais. Na operação internacional, a companhia opera ainda a rota Confins-Santiago, com voos diários.

A Latam tem voos regulares para 55 aeroportos em todas as regiões do Brasil, além de voos próprios para 90 destinos fora do país.