Programa Compra Segura SC será replicado em Sergipe

Foto: Imetro/Divulgação

O Programa Compra Segura SC, iniciativa do Governo de Santa Catarina, para garantir a qualidade e a quantidade de produtos nas compras públicas, amplia suas fronteiras. Nesta quinta-feira, 29, o Instituto de Metrologia de Santa Catarina (Imetro-SC) e o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) assinaram um Termo de Cooperação. A formalização da parceria ocorreu durante a visita do presidente do ITPS, Antônio Carlos Porto de Andrade, a Santa Catarina, durante sua participação no evento, “Ética na Medida”. A iniciativa tem o objetivo de replicar o programa Compra Segura SC no estado de Sergipe, promovendo a economia e a eficiência nas aquisições governamentais.

O presidente do Imetro-SC, Alexandre Soratto, enfatizou a relevância da parceria. “O Compra Segura SC traz economia no uso do recurso e a justa concorrência nas licitações. Isso é respeito com o dinheiro do catarinense e com o bom empresário, que são determinações que o governador Jorginho Mello tanto nos faz. Fiscalizamos se os produtos que estão sendo entregues pelos fornecedores estão com a quantidade e a qualidade corretas. Com esta cooperação com o ITPS, vamos passar esta expertise para Sergipe”.

Antônio Carlos Porto de Andrade, presidente do ITPS, destacou o potencial da colaboração. “Vamos levar essa experiência de Santa Catarina, fazer as adaptações necessárias e implantá-la em Sergipe. É uma experiência exitosa que já demonstrou que esse trabalho traz economia para o Governo e consequentemente para o povo, pois, havendo economia nas despesas públicas, esse recurso volta a ser reinvestido”, destacou o presidente do ITPS.

O Programa Compra Segura SC surgiu de uma determinação do governador Jorginho Mello para garantir que os produtos de uso institucional, adquiridos pelo governo, estejam em conformidade com a legislação metrológica e de qualidade vigentes. Desde o início de suas ações, em almoxarifados de órgãos governamentais, foram identificados produtos com quantidades significativamente abaixo das descritas nas embalagens, com erros que superavam 40%.

Para Soratto os resultados alcançados demonstram a eficiência do programa. “Estamos satisfeitos com a evolução do Compra Segura SC. Quando iniciamos, havia um alto índice de erros nos produtos. Hoje, a realidade é outra e verificamos mais produtos dentro da conformidade’.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O Compra Segura SC integra o programa Compras SC, da Secretaria do Estado de Administração (SEA), coordenado pela Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC). O Acordo de Cooperação também conta com a participação das Secretarias da Fazenda (SEF), da Indústria, Comércio e Serviço (Sicos) e da Controladoria-Geral do Estado (CGE).