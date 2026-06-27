Santa Catarina institui o Dia Estadual do Veterano e reconhece a contribuição dos aposentados

O Estado de Santa Catarina passou a contar oficialmente com uma data dedicada ao reconhecimento daqueles que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da sociedade. A Lei nº 19.755, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 18 de março pelo governador Jorginho Mello, institui o Dia Estadual do Veterano, a ser celebrado anualmente em 18 de julho.

A nova legislação tem como objetivo homenagear e valorizar todos os aposentados do Estado, sejam civis ou militares, incluindo também os integrantes dos Corpos de Bombeiros Voluntários e demais profissionais que prestaram relevantes serviços à população catarinense ao longo de suas trajetórias.

Além do reconhecimento simbólico, a lei prevê a realização de eventos cívicos, culturais e educativos, com o intuito de destacar a importância histórica e social desses veteranos. As ações deverão contemplar a diversidade de representações — civis, militares e comunitárias — reforçando o papel de cada um na construção do Estado.

Para o presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), Mauro Luiz de Oliveira, a iniciativa representa uma forma digna de reconhecimento. “É mais uma data para o IPREV celebrar junto ao seu público-alvo. Parabéns ao governador pela sensibilidade e valorização dos nossos aposentados”, destacou.

A iniciativa representa um avanço no reconhecimento público daqueles que dedicaram anos de trabalho ao serviço da sociedade, reforçando a importância de preservar suas histórias, experiências e contribuições para as futuras gerações.