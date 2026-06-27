Prefeitura realiza ação formativa para atendimento em saúde a vítimas de violência – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SES), realizou, entre os dias 16 e 18 de março, nesta semana, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Campus Sorocaba, uma ação formativa voltada para atendimento em saúde a vítimas de violência.

A iniciativa teve como público-alvo: profissionais de saúde de hospitais, UPAs, CAPS, UBSs, Escuta Especializada, Serviço de Atendimento Domiciliar e Policlínica. O encontro reuniu um total de 225 participantes.

As discussões foram abordadas por Fabiana de Jezus Machado (assistente social), Agda Marques de Oliveira (coordenadora do Centro de Referência da Mulher – Cerem), Giovana Budart (enfermeira da Vigilância Epidemiológica), Bianca Bonassi Pichiguelli (psicóloga), Adriana dos Santos Públio (terapeuta ocupacional), Maysa Soares (assistente social), além de Paula Mazzetti Lapa, Gabriela da Silva Coimbra, Katheleen Aparecida Perez Pompeu, Crislayne Santos Silva e Rafaela Bassetto Amaro (profissionais da equipe técnica do CAPS Infantil).

“Vale ressaltar que o atendimento em saúde é um direito fundamental, e abordar a violência é essencial para prevenir danos mais graves e até salvar vidas, bem como prestar apoio emocional em casos de violência. As vítimas precisam de acolhimento e atendimento adequado para lidar com o trauma e evitar consequências psicológicas a longo prazo”, enfatiza a equipe da SES, organizadora do evento.