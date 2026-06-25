Por MRNews



Milena ignora alertas e pode ser expulsa do BBB26 após sequência de punições

A madrugada desta quarta-feira (18) foi marcada por mais uma polêmica envolvendo Milena BBB26 dentro do Big Brother Brasil 26. A participante acumulou punições consecutivas e voltou a desafiar regras do programa, mesmo após já ter sido alertada pela produção sobre o risco de expulsão.

O episódio aumentou a tensão dentro da casa e também gerou forte repercussão entre o público.

Sequência de punições chama atenção

Tudo começou quando Milena BBB26 interagiu de forma irregular com o Big Fone, o que resultou na perda de estalecas — penalidade comum no reality.

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Pouco tempo depois, ao retornar para a casa, a sister voltou a ser punida, demonstrando irritação com a decisão da produção. Inconformada, ela chegou a questionar o motivo da sanção, alegando que não havia feito nada de errado.

A sequência de infrações, no entanto, levantou suspeitas de que as atitudes poderiam estar sendo feitas de forma proposital.

Falar sem microfone agravou a situação

O momento mais delicado aconteceu quando a participante decidiu falar sem o uso do microfone — algo expressamente proibido dentro do Big Brother Brasil 26.

Esse tipo de infração é tratado com bastante rigor, já que compromete a captação de áudio e a dinâmica do programa. Quando ocorre de forma recorrente, pode resultar em punições mais severas.

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Produção já havia alertado sobre expulsão

O histórico de Milena BBB26 pesa contra ela.

Em situações anteriores, a sister já havia sido advertida pela produção sobre o risco de eliminação disciplinar caso continuasse desrespeitando as regras.

A própria participante chegou a comentar sobre o aviso recebido, reconhecendo que determinadas atitudes poderiam levá-la à expulsão — o que torna a situação atual ainda mais delicada.

Clima de pressão dentro e fora da casa

Com a repetição das punições, cresce a pressão sobre a permanência da participante no jogo.

Dentro da casa, os demais brothers acompanham atentos os desdobramentos, enquanto fora dela o público debate nas redes sociais se as atitudes justificariam uma expulsão.

O Big Brother Brasil 26 costuma ser rigoroso em casos de descumprimento deliberado das regras, principalmente quando há reincidência.

O que pode acontecer agora?

A decisão final cabe à produção do programa, que avalia cada caso individualmente.

Se for entendido que houve intenção clara de burlar as regras, Milena BBB26 pode, sim, ser retirada da competição.

Caso contrário, novas punições podem ser aplicadas, aumentando ainda mais o clima de tensão dentro da casa.

Por enquanto, a participante segue no jogo — mas sob forte vigilância e com seu futuro cada vez mais incerto no Big Brother Brasil 26.

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