Morador do Equatorial denuncia interrupções constantes no abastecimento de água: ‘tem dias que passa mais de 24 horas sem’



Foto: Josué Ferreira/Roraima em Tempo



Um morador do bairro Equatorial, zona Oeste de Boa Vista, procurou o Roraima em Tempo nessa terça-feira, 17, para denunciar a constante falta de água na região. Segundo ele, as contas estão em dia, mas o fornecimento do serviço é precário.

Conforme relatado pelo denunciante, o problema já dura cerca de dois anos. “É de segunda a segunda. Nos finais de semana ainda é pior, que tem dias que passa mais de 24 horas sem água no bairro”, reclamou.

Para tentar contornar a situação, o morador adotou estratégias para suprir as necessidades da família e da casa, mas nem sempre isso resolve. “Quando vem mais forte um pouco é às 23h. Então temos que encher vários baldes e uma caixa d’água. Porém, as vezes ainda não é suficiente, porque temos roupas para lavar”, afirmou.

Além do Equatorial, o Roraima em Tempo recebeu outra denúncia recente de falta de água e baixa pressão nas torneiras no bairro Dr. Silvio Leite, também na zona Oeste da capital.

O que diz a Caer

A Companhia de Água e Esgotos (Caer) informa que a rede de abastecimento que atende a Rua Francisco Sales Vieira, no bairro Equatorial, está operando dentro da normalidade. No entanto, o que pode estar ocorrendo são oscilações pontuais devido ao rigoroso período de estiagem.

A Caer esclarece que o calor intenso e a baixa umidade reduzem o nível dos lençóis freáticos, o que pode impactar a produção dos poços artesianos que reforçam a rede local. Somado a esse fator, o aumento do consumo na região pode gerar baixa pressão e episódios de gotejamento em pontos específicos e horários de pico, dificultando a recuperação plena do sistema em toda a extensão da via.

A Companhia solicita que a população utilize a água de forma racional, evitando desperdícios como a lavagem de calçadas e veículos, para garantir o equilíbrio do sistema para todos os moradores.

A empresa reafirma seu compromisso com a continuidade do serviço e permanece à disposição para atender as demandas da comunidade por meio de seus canais oficiais.

Fonte: Da Redação

