quatro postos de saúde estarão em funcionamento neste sábado (31) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Instituto de Medicina Legal (IML) – Foto: Ian Vitor Freitas/Roraima em Tempo Um homem morreu após receber uma descarga elétrica na tarde deste sábado, 12, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG). De acordo com informações, ele trabalhava no local para uma festa que ocorreria a noite quando ocorreu a fatalidade. A vítima estava […]